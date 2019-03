Llega a Toledo 'Escena Lab': teatro independiente y "transformador"

‘Ni con tres vidas que tuviera‘, una historia basada en el testimonio del ex terrorista de Iñaki Rekarte en el programa de 'Salvados' será la obra de teatro de teatro que estrene este viernes, 15 de marzo a las 21.00 horas, el nuevo ciclo programado en el espacio cultural Matadero Lab de Toledo bajo el título de ‘Escena Lab’. Esta iniciativa nace como escenario permanente para dar a conocer propuestas de teatro independiente, alejadas de montajes más convencionales, según apuntan desde la organización de Matadero Lab, donde pretenden afianzar una programación continua de teatro alternativo y diferente, que suponga revitalizar la esencia clásica como un "acto transformador y catártico".

Es el caso de esta primera representación escrita por el dramaturgo albaceteño José Pascual Abellán y dirigida por Zara Sobral. Interpretada por la actriz moteña Lucía Esteso, Jorge Cabrera y Nacho Hevia, ‘Ni con tres vida que tuviera’ llega a Toledo tras varios meses de éxito de crítica y público en Madrid. Basada en la entrevista que realizó Jordi Évole a Iñaki Rekarte, la obra sitúa la acción en el momento en el que un hombre, que acaba de cumplir condena, vuelve a la vida (la que un día sembró de horror) y se enfrenta a las preguntas de un redactor gráfico que ha tenido que preparar a fondo esta conversación directa, exenta de sentimiento y complicidad.

Una mujer, familiar de las víctimas de uno de sus atentados, lee el artículo a la mañana siguiente y emite un comunicado en el que contesta a las palabras del ex terrorista y traza las líneas de un puente frágil que, finalmente, desemboca en el encuentro de ambos. En escena, un ex terrorista arrepentido, una víctima y un periodista. Tres vértices para acotar la misma historia, para ponerla sobre la mesa. "Para intentar que no se vuelva a repetir, ni con tres vidas más que tuviéramos…"

“¿Qué tenemos que hacer los demás seres humanos con estas personas?”

El dramaturgo albaceteño señala que escribe teatro para intentar “dar respuesta” a sus propios interrogantes, a las preguntas que le surgen “de la vida y a los grandes interrogantes de la existencia”. “La gente de mi generación ha sufrido esta lacra de la violencia, del terrorismo, la hemos vivido muy de cerca a través de los medios de comunicación y encontrarme con una entrevista como la de Rekarte me hizo toparme con este interrogante: qué tenemos que hacer las personas con los seres humanos que han hecho lo que han hecho, y que ahora han pagado a nivel judicial y que han rehecho su vida”, apunta José Pascual Abellán.

“¿Qué tenemos que hacer los demás seres humanos con estas personas? Este es el gran interrogante y por eso me decidí a hacer esta función, quería resolverme esta propia pregunta. ¿Qué pasa ahora a nivel social, a nivel humano?”, comenta el dramaturgo.

Respecto a la iniciativa -Escena Lab- en la que se encuadra la programación de esta obra de teatro, Matadero Lab indica que las representaciones se llevarán a cabo los viernes, excepto ‘La liberación de la cordura‘, de la compañía Teatro de Los Invisibles, que se podrá ver el sábado 30 de marzo. Esta pieza pretende arrojar luz sobre el colectivo de las personas diagnosticadas y calar en una sociedad que les estigmatiza.

'La liberación de la cordura'

La siguiente función de este ciclo será ‘Factor Limitante‘ -el 12 de abril-, dirigida por Yolanda Vega, que narra cómo "según las leyes de la naturaleza" el hombre es más fuerte físicamente que la mujer, y ello ha llevado a concebirlo como protector de la raza humana. "En cambio, la mujer es más débil y se concibe como símbolo de divinidad. Portadora de vida bajo el trono con techo de cristal. Pero… ¿quién ha preguntado al hombre si quiere ser el protector? ¿quién ha preguntado a la mujer si quiere ser divinidad?”. Una historia sobre “la supervivencia del grupo” en la que “el objetivo de la sociedad es salvar al factor limitante de reproducción”, indica la sinopsis de la obra.

Ya en el mes de mayo, el día 17, ‘Zoo de cristal‘ llegará también a Matadero Lab. Se trata de una de las obras más emblemáticas de Tennesse Williams, dirigida por Óscar Olmeda e interpretada por la compañía Martes Teatro, en la que la protagonista Laura Wingfield vive en un universo de cristal. Su hermano Tom en un mundo de sueños; Amanda, su madre, en un pasado plagado de recuerdos. Tres mundos que se cruzan, se buscan, se aman, se odian y que se funden en uno sólo delicado y frágil como que las figuritas de cristal.

Por último, ‘Terror y miserias del Tercer Reich‘, de Bertold Brecht e interpretado por la compañía Estudios 2 Manuel Galiana, se podrá disfrutar el viernes 24 de mayo. Está basada en confidencias y crónicas de la prensa alemana y extranjera. Historias de personajes anónimos y cómo el poder político primero y su posterior extensión a todos los estratos sociales, convirtió sus vidas en una tortura de miedo y sufrimiento. Estas historias conforman un catálogo de actitudes, de guardar silencio, mirar por encima del hombro o de cómo sentirse asustado en aquella época.