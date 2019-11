Lorenzo Amor sobre el preacuerdo de Gobierno: “Hay un poco de inquietud hasta que sepamos la letra pequeña”

El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) Lorenzo Amor, ha mostrado en Toledo su inquietud ante el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno, el primer de coalición en democracia. “Los diez titulares del acuerdo los compran el 90% de la ciudadanía, pero hay que ver la letra pequeña. Nosotros hemos pedido un gobierno estable y moderado. El 60% de los españoles han votado moderación y creo que debe de ir en esta línea. Es importante que haya gobiernos de gestión más que de ideología, porque estamos en un contexto económico no solo en España sino en el resto de Europa que es más complicado que el que había el 28 de abril”.

Amor, avisa además que las políticas económicas que se tienen que llevar en España tienen que pasar por la seguridad jurídica, por la estabilidad, por la moderación, por no subir impuestos y por no poner trabas a autónomos y empresas. De ser así, “los representantes de los autónomos estarán siempre al lado de cualquier gobierno para trabajar por el desarrollo económico y social y por la mejora del empleo”.

El dirigente de la organización de autónomos también ha tenido palabras para la situación en Catalunya, reconociendo que hay "hartazgo" por los conflictos. "No parece muy lógico que las administraciones, tanto la estatal como la autónoma estén mirando a otro lado porque no se está permitiendo la libre circulación de personas, de mercancía y de vehículos. Decimos basta ya. Está muy bien que vayamos todos los días a cortar carreteras pero hay gente que quiere trabajar y aportar a este país. No es buena ni la imagen ni la situación. Tampoco creo que vaya a ser bueno el dato que vamos a conocer del mes de noviembre de generación de empleo”.

También ha valorado el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos la portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernandez quien ha interpelado a Ciudadanos y al PP a que no obstaculicen la investidura. “La gobernabilidad de España no debe depender de los independentistas, por tanto, en este momento tienen en su poder la decisión y espero que por una vez antepongan los intereses generales a los propios". Desde Castilla-La Mancha, explica Blanca Fernández, esperan que el PP y Ciudadanos no dejen que sean los independentistas los que decidan. "Ellos tienen la capacidad de votar que sí para que el voto de los independentistas no tenga ninguna relevancia”.

Sobre si este acuerdo afectará a los pactos alcanzados entre el PSOE y Ciudadanos en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, considera que son cosas independientes. “Entiendo que los acuerdos que se han hecho en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara, que están funcionando a la perfección, son pactos que nada tienen que ver con que el Gobierno de España se constituya con un acuerdo entre PSOE y Podemos. También Ciudadanos gobierna en otras comunidades autónomas con otros partidos políticos y eso no ha sido problema para que alcancemos un acuerdo municipal en tres municipios concretos, o los más destacables”, explica Blanca.

Sobre la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno confiesa que ve poco probable que lo consiga en una primera sesión. “En la primer investidura será muy difícil que pueda salir por la fragmentación que ofrecen los números. Es muy posible que veamos una segunda sesión de investidura y que sea en esa sesión donde haya opciones reales para que haya un gobierno”.

También se ha referido al auge de Vox, y en especial en Castilla-La Mancha. “Creo que Vox es de ultraderecha, no creo que todos sus votantes lo sean. De alguna manera el voto a Vox ha tenido que ver con la frustración que puede venir de la repetición electoral, que el resto de partidos no hemos respondido a las expectativas, puede venir de la situación laboral o al miedo a lo desconocido. Creo que tiene que ver con la necesidad que tienen algunas personas de dar una patada en la mesa. Yo de Vox puedo decir que es una formación de ultraderecha, fuerte con los débiles y débil con los fuertes y estoy convencida que si el resto de formaciones estamos a la altura de las circunstancias lo de Vox es una inflamación temporal”, concluye.