Luz verde a nuevas ayudas para incentivar la contratación indefinida

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regula la concesión directa de nuevas subvenciones para incentivar la contratación indefinida que, en este año 2018, contará con un crédito de 2,5 millones de euros. El vicepresidente primero del Ejecutivo regional, José Luis Martínez Guijarro, ha detallado que el objetivo de esta medida es ayudar a las empresas para el fomento de la contratación indefinida de personas inscritas como demandantes de empleo, no ocupadas, y para la transformación de contratos temporales en indefinidos.

Con todo ello, ha explicado, se contribuye a incentivar e impulsar la creación de empleo en Castilla-La Mancha, activando el mercado de trabajo mediante la mejora de la empleabilidad y el fomento de la inserción laboral de colectivos que poseen especiales dificultades para ello, tales como los desempleados de larga duración y los desempleados mayores de 45 años.

Esta nueva partida se suma a otras cuatro convocatorias en marcha, que acumulan de momento casi 400 solicitudes, para fomentar la contratación indefinida y que en su conjunto contemplan este año 2018 una partida de 7,5 millones de euros. Iniciativas impulsadas por el Ejecutivo del presidente García-Page que, a juicio del vicepresidente primero, “están dando sus frutos”, como lo demuestra el hecho de que Castilla-La Mancha lidere el crecimiento de contratación indefinida.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles y las entidades sin ánimo de lucro, de carácter privado, que realicen contrataciones por tiempo indefinido o transformaciones de contratos temporales en contratos indefinidos de personas desempleadas con las condiciones establecidas en el presente decreto.

Respecto a la contratación por tiempo indefinido, podrán ser subvencionables los contratos por tiempo indefinido, o por tiempo indefinido fijos-discontinuos, que se formalicen con personas desempleadas de larga duración que en el momento de la contratación se encuentren inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha y mayores de 45 años, que en el momento de la contratación se encuentren inscritas como demandantes de empleo no ocupadas y que hayan permanecido inscritas en dichas oficinas como demandantes de empleo no ocupadas más de seis meses en los últimos doce meses.

Rueda de prensa de José Luis Martínez Guijarro

Si la persona contratada es desempleada de larga duración y en el momento de la contratación se encuentra inscrita como demandante de empleo no ocupada en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, la empresa recibirá 4.000 euros por contrato, cuando la edad de la persona contratada esté comprendida entre los 30 y los 44 años; 5.300 euros por contrato, cuando la edad de la persona contratada sea menor o igual a 29 años o cuando la edad de la persona contratada esté comprendida entre los 45 y 54 años y 6.000 euros por contrato, cuando la edad de la persona contratada sea igual o mayor de 55 años.

Si la persona contratada es mayor de 45 años y en el momento de la contratación se encuentra inscrita como demandante de empleo no ocupada en las oficinas de empleo de Castilla-La Mancha, y ha permanecido inscrita en dichas oficinas como demandante de empleo no ocupada más de seis meses en los últimos doce meses, la empresa recibirá 3.500 euros por contrato, si es un hombre; y 4.000 euros por contrato, si es una mujer.

Las cuantías se verán incrementadas en 700 euros cuando la persona contratada no sea perceptora de prestación, subsidio por desempleo o cualquier otra modalidad de protección frente al desempleo o se trate de personas que hayan obtenido en los seis meses anteriores a la fecha de la contratación, un certificado de profesionalidad, una titulación de formación profesional básica, de grado medio o superior, o titulación del mismo nivel que el de esta última, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional artísticas o deportivas, o bien una titulación oficial universitaria. También se verán beneficiadas las personas que hayan participado como trabajadores adscritos en la realización de proyectos dentro del programa ‘Garantía + 55’.

Las cuantías se verán incrementadas en 1.000 euros cuando la persona trabajadora contratada sea mujeres que tenga acreditada la condición de víctimas de violencia de género o pertenezca a un colectivo en situación de exclusión social o que procedan de una empresa de inserción.

Transformación de los contratos temporales en contratos por tiempo indefinido

En el segundo caso, será subvencionable la transformación de los contratos temporales en contratos por tiempo indefinido, que se realice con personas mayores de 45 años; que la transformación de la contratación se formalice, como máximo, en los seis primeros meses desde la formalización del contrato temporal y que la contratación indefinida se efectúe a jornada completa.

Las cuantías de la ayuda por la transformación de contrato temporal en contrato indefinido serán de 2.000 euros por contrato, cuando la persona contratada sea un hombre, y de 2.500 euros por contrato, cuando la persona contratada sea una mujer.

Los incentivos se verán incrementados en 700 euros cuando la persona trabajadora haya obtenido, en los seis meses anteriores a la fecha de la contratación, un certificado de profesionalidad, una titulación de formación profesional básica, de grado medio o superior, o titulación del mismo nivel que el de esta última, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional artísticas o deportivas, o bien una titulación oficial universitaria.

Las cuantías se verán incrementadas en 1.000 euros cuando la persona trabajadora pertenezca a alguno de los siguientes colectivos citados en la primera de las líneas. Por último, la cuantía de las subvenciones obtenidas se incrementan un 20 por ciento cuando las contrataciones se realicen en alguno de los municipios incluidos en zona Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha.