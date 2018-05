Luz verde a un campo de golf pendiente de juicio y construido sin declaración ambiental favorable

Hasta tres versiones de proyectos diferentes y cinco evaluaciones ambientales en casi 13 años han hecho falta para que el Gobierno de Castilla-La Mancha dé finalmente luz verde ambiental al Campo de Golf ‘La Caminera’, entre los términos municipales de Torrenueva y Torre de Juan Abad, en la provincia de Ciudad Real, que no obstante se encuentra en funcionamiento desde hace siete años. Y al final lo ha hecho sin el beneplácito de los ecologistas y en medio del proceso judicial en el que esta instalación está inmersa debido a la utilización “abusiva” del agua para riego.

En principio, la Viceconsejería de Medio Ambiente ha aprobado la reciente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable debido a que este proyecto ha reducido hasta en 17.000 metros cuadrados su superficie de riego y también porque ha soterrado una red de tendido eléctrico que ha provocado la electrocución de aves rapaces protegidas. Pero hay otros interrogantes: ¿Por qué este campo de golf lleva funcionando desde 2011 si hasta ahora no ha recibido el visto bueno ambiental? ¿Se han solventado todos los riesgos ambientales que se apuntaron en informes previos?

La historia de este proyecto, tras 13 años de trámite, es de una complejidad administrativa poco común. De hecho, en la resolución de la Viceconsejería publicada recientemente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, se ha dado el visto bueno a la tercera versión del proyecto que presenta el promotor del campo de golf, Promociones Sagemarm que en diciembre de 2005 presentó la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental. Entonces incluía también, junto al campo de golf, el Hotel Balneario SPA en la finca 'La Caminera', el cual sí recibió visto bueno en enero de 2007, dejando claro que esta DIA “excluía cualquier otra actuación”.

De hecho, no fue así con el campo de golf. En octubre de ese mismo año, la Junta de Castilla-La Mancha emitió informe ambiental negativo. El promotor volvió a intentarlo en marzo de 2008 con un nuevo proyecto de “campo de golf sostenible” en el que incluía diferencias con la actuación anterior. Tampoco entonces consiguió su objetivo: en enero de 2009, de nuevo la Dirección General de Evaluación ambiental estipuló su “inviabilidad ambiental” alegando la “imposibilidad legal, administrativa y ecológica” respecto a la reutilización del efluente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) para el riego del campo de golf; las “incongruencias manifiestas y no solventadas respecto a los cálculos de las necesidades hídricas”; y la “afección al hábitat de aves esteparias y al hábitat del águila imperial ibérica y otras rapaces catalogadas”. No obstante, el promotor ejecutó el proyecto del campo del golf en 2011 y comenzaron las sanciones administrativas por tales obras. Pese a todo ello, se puso en funcionamiento y el Gobierno anterior de María Dolores de Cospedal llegó a promocionarlo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

En paralelo a este proceso, y al margen de las sanciones, surgió otro problema: conforme a las resoluciones negativas, se propuso la sustitución de seis kilómetros de una línea eléctrica que cruza la finca y que abastece a las antiguas y actuales instalaciones, y se procedió a una nueva conexión eléctrica para abastecimiento.

Normativa del campo de golf publicada en su web

Una vez funcionando sin DIA favorable, en junio de 2012, el Gobierno regional recibió la tercera versión del proyecto por parte del Ayuntamiento de Torrenueva como órgano sustantivo. Según el histórico de datos publicado en el DOCM, esta tercera versión era “sensiblemente” diferente respecto a los proyectos hasta la fecha evaluados. Por ello se procedió a iniciar -otra vez- la tramitación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental y sus correspondientes consultas previas. Participaron ayuntamientos afectados, ecologistas y la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Esta última fue la que incidió en las dificultades de la superficie de riego demandada por la promotora, elementos en los que la Junta incidió al pedir a la promotora su Estudio de Impacto ambiental.

En diciembre de 2014 se realiza comunicación al promotor recordándole la prohibición de hacer uso de las instalaciones del campo de golf existentes, en tanto no se resolviera el procedimiento de evaluación ambiental en trámite. Durante los dos años siguientes, el Gobierno regional siguió reclamando documentación. Estos papeles llegaron en su totalidad en marzo de 2016, ya con el cambio de Gobierno. Por ello se solicitó nuevo informe al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. Este órgano informó favorablemente en marzo de ese año, una vez aceptadas las sugerencias, sobre todo en cuanto a la línea eléctrica existente por su peligro para la avifauna.

El último proceso administrativo

Y es el pasado mes de enero cuando el promotor presenta otra documentación en la que se explica la última adecuación de superficies y demandas de riego a las disponibilidades de agua; un acta notarial sobre el estado de soterramiento de la línea de abastecimiento a fecha de 5 de diciembre de 2017; y certificado de fin de los trabajos de soterramiento de 19 de diciembre de 2017, así como informe sobre el impacto ambiental de dichos trabajos de soterramiento. Debido a los nuevos cambios se inicia nuevo proceso de información pública el pasado mes de enero y finalmente se da el visto bueno al proyecto.

Durante el último proceso de información pública, Ecologistas en Acción de Ciudad Real fue uno de los colectivos que presentaron mayor número de alegaciones en contra del proyecto, como ya había hecho anteriormente. Considera que existe “prejudicialidad penal” puesto que el Campo de Golf tiene en vía penal diligencias previas abierta en el Juzgado número 1 de Valdepeñas, en el mencionado proceso de “extracción abusiva” de agua y por su construcción sin evaluación ambiental, donde este colectivo ejerce además de acusación particular. A todas luces, considera el proyecto es “ilegal” tras las cuatro DIA negativas de 2007, de 2008, de 2012 y de 2014, y recalca que hay “una vulneración de ley por incumplimiento de las medidas compensatorias, que ha devenido en los procesos sancionadores y penales”.

Águila imperial

Los ecologistas consideran además que hay una “falsa apariencia de la bondad de las medidas compensatorias”: el promotor “no aporta nada nuevo y se escuda bajo la aparente bondad del soterramiento de la línea eléctrica de la finca que ha matado ya más de 30 rapaces, entre ellas 6 águilas imperiales y 11 águilas perdiceras”. Argumenta que la adecuación de la línea eléctrica no debe estar condicionada a una nueva resolución ambiental, sino que es de obligado cumplimiento, “que ha sido vulnerado reiteradamente por el promotor”.

Finalmente, incluye que es “inadmisible” que se autorice el riego para un campo de golf en una zona “que está sufriendo los estragos de la sequía más severa de las últimas décadas y en un horizonte inmediato de cambio climático”; y que el estudio de fauna y flora presentado por el promotor es “inapropiado” porque aunque reconoce la presencia de especies en la zona “no cuantifica su abundancia ni ofrece soluciones”.

Un lince estrangulado

Es en este punto donde Ecologistas en Acción recuerda que un ejemplar de lince ibérico murió estrangulado hace tres años en un lazo instalado ilegalmente en la propia finca de 'La Caminera', en la zona de coto, unos hechos sobre los que dictó sentencia reciente: el vigilante fue condenado a pagar 90.000 euros por la muerte del ejemplar. Desde este colectivo apuntan a eldiarioclm.es que además de estos hechos, el tránsito de vehículos de usuarios del Campo de Golf “perturba la viabilidad de esta especie, ses un riesgo potencial de atropellos y contribuye a la fragmentación de su hábitat”.

“Es totalmente incomprensible que se dé el visto buena a una empresa con un historial de incumplimientos legales continuos y a la que se ha pedido que restituya los terrenos utilizados sin permiso, algo que no ha hecho”, subraya Julio Ruiz, de esta organización, con motivo de la declaración ambiental favorable. Según concluye, lo único lógico es que el Gobierno castellano-manchego no hubiera publicado la DIA, en un sentido o en otro, hasta que la vía judicial, actualmente “estancada”, se hubiera resuelto.

Por su parte, el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, Agapito Portillo, ha explicado a eldiarioclm.es que el proyecto actual está adaptado a las condiciones que se requieren para poder ser viable medioambientalmente, tal y como aparece en la resolución. Argumenta que sobre el proyecto inicial presentado por la empresa se han incluido “numerosas restricciones medioambientales” para adaptarse a la necesidad de agua. Y recuerda que ahora depende de los ayuntamientos darle la licencia de actividad.

Precisamente así lo detalla la Viceconsejería de Medio Ambiente en la declaración de impacto ambiental positiva. Este documento, no obstante, “no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de otras administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales”. Precisamente, el abastecimiento de agua potable se realiza desde la red municipal del Ayuntamiento de Torrenueva, que da servicio a las instalaciones del hotel, donde se localizan los servicios auxiliares para los usuarios del campo de golf o vestuarios.

Desde eldiarioclm.es hemos intentando ponernos en contacto en varias ocasiones con el alcalde de esta localidad, León Fernández, para conocer el estado del procedimiento, sin que haya habido respuesta al cierre de edición de esta noticia. Tampoco desde el Campo de Golf ‘La Caminera’ han respondido a las peticiones realizadas. Por el momento, esta instalación, según se apunta en su página web, sigue funcionando a pleno rendimiento, con nueve hoyos y tres lagos, en "un espacio natural inigualable" que "forma parte integrante de la naturaleza".