Manchacómic! cumple cinco años y viene cargada con 90 actividades y una veintena de autores

El quinto Salón del Cómic de Castilla-La Mancha, Manchacómic!, se celebrará entre el viernes 5 y el domingo 7 de octubre en el Antiguo Casino de Ciudad Real, los Jardines del Prado, y el Museo Manuel López-Villaseñor, con 90 actividades programadas, una veintena de autores, y 75 entidades públicas y privadas implicadas en su celebración. Así lo ha explicado el concejal de Promoción Económica, Cultural y Turística, José Luis Herrera, junto con el director del Salón, Ángel Serrano.

Entre las actividades previstas se encuentran exposiciones, firmas y presentaciones, conciertos, conferencias, torneos, concurso de cosplay, talleres, videojuegos, escape room, y también una zona comercial. Para esta quinta edición, ha sido el colectivo Gloomy Girls el encargado de diseñar el cartel de este año, y representa a varios personajes de mujeres guerreras. "Les encargamos que nos hiciera un cartel de presencia femenina, que este año queríamos que es lo que se quería destacar: hay varias autoras que viene a presentar sus obras, un combate de lápices de mujeres ingeniosas… y más cosas que habrá estos días para visibilizar el empuje definitivo que todos estamos dando a la mujer", explicaron.

🇪🇸 Ilustración final que hemos realizado para el cartel de #manchacomic2018 . Gracias a @Manchacomic por darnos esta oportunidad

🇬🇧 Finished illustration for #manchacomic2018 's poster. Thank you @Manchacomic for the opportunity and for trusting us to make the poster pic.twitter.com/vU0CSqWcp0