"Mantendremos una posición beligerante" contra la apertura de más pozos de sequía en Albacete

Castilla-La Mancha instará al Gobierno de España a la "inmediata paralización" de las obras y extracciones de agua de los pozos de sequía en la cuenca alta del Segura "salvo en verdadera situación de emergencia donde ni desaladoras ni recursos embalsados basten para garantizar el suministro humano". Es la Resolución aprobada este jueves en las Cortes de Castilla-La Mancha con los votos de PSOE y Podemos.

También se solicita la realización de infraestructuras de sequía en la parte albaceteña de la cuenca del Segura "en igualdad de condiciones" que en Murcia. Se pedirá llevar a cabo una "profunda" modificación de los planes especiales de sequía así como de la Instrucción Técnica de Sequía para incorporar "un enfoque más preventivo" y que la Confederación Hidrográfica del Segura realice "una mejor redistribución del agua" para que los agricultores de Albacete tengan acceso al agua en igualdad de condiciones a los de otros territorios.

El PP en cambio se ha limitado, y así se lo han afeado los socialistas, a dirigir todas sus peticiones al Gobierno de Castilla-La Mancha, a pesar de que, según ha asegurado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, "siete de las nueve propuestas son competencia del Gobierno central".

Su propuesta de Resolución ha sido rechazada. Han pedido aumentar la representación tanto política como de usuarios en los órganos de decisión de la Confederación Hidrográfica del Segura así como ejecutar sondeos para el estudio del comportamiento de las masas del agua.

También han solicitado aumentar las dotaciones de agua y crear nuevos regadíos sociales para leñosos en la cuenca del Segura, en la provincia de Albacete con, al menos, 10 hm3 adicionales manteniendo una reserva para facilitar la incorporación de jóvenes al campo y garantizar la redotación de las explotaciones ya existentes. Además, han solicitado revisar los estudios que en su día declaraban como sobreexplotada la zona con técnicos independientes, limitar la apertura de pozos de sequía al consumo humano garantizado. También garantizar que la cabecera del Segura mantenga una reserva mínima como ocurre en otras zonas de la región o trabajar por el Pacto Nacional del Agua volviendo a la senda del Plan Hidrológico Nacional.

PP: "El PSOE es el único partido responsable de que haya pozos de sequía"

El diputado Francisco Núñez, alcalde de Almansa, ha sido el encargado de defender las propuestas del PP y ha apuntado que los pozos de sequía se aprobaron cuando el PSOE gobernaba tanto en Hellín, como en Castilla-La Mancha y en Madrid.

"E l PSOE es el único partido responsable de que haya pozos de sequía", ha dicho, para acusar también al alcalde de Hellín de "vender" agua para consumo humano a Murcia y a Alicante. Fue una "cesión solidaria", respondía el diputado socialista Emilio Sáez, a petición del Gobierno central ante la escasez de agua por la falta de lluvias. "Si a usted en Almansa se la piden...¿Usted no la cede?", le preguntaba. "Y si la está pagando a la Confederación Hidrográfica del Segura…¿La cede gratis?".

Sáez ha explicado que la situación en Albacete "se dramatiza de manera sustancial porque el agua en la cabecera del Segura se está explotando de manera impropia y desleal con una parte de la cuenca, con premeditación y alevosía". Y ha criticado la postura en este sentido de la Confederación Hidrográfica del Segura.

También ha alertado de la existencia de un estudio, aun sin ejecutar, para definir el plan de extracciones en la cuenca alta del Segura en época de sequía, elaborado por el Instituto Geológico y Minero y que plantea la apertura de más de una veintena de pozos de sequía en Férez, Socovos y Elche de la Sierra. Un documento que declara a la Sierra del Segura como “zona de interés”.

El PSOE pide "parar la sangría hídrica"

"Ojo señorías: ustedes representan los intereses de Castilla-La Mancha. Deberíamos estar todos los diputados de acuerdo", ha advertido el socialista Emilio Sáez, para pedir una posición "nítida" sobre los acuíferos de la cuenca alta del Segura y "parar la sangría hídrica" hacia Murcia o Alicante.

Ha anunciado que Castilla-La Mancha mantendrá una "posición beligerante" frente a "autorizaciones para posiciones agroalimentarias en Murcia que no se dan en Albacete, ni siquiera para leñosos" y alerta de que 32 municipios del sureste de la provincia puedan verse afectados. "La apertura de más pozos de sequía sería dramática”.

Mientras, el diputado del Grupo Podemos David Llorente, ha explicado que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) está "estableciendo de forma crónica la excepcionalidad" en su plan de sequía y ha criticado que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente haya redactado una instrucción técnica "que restringe seriamente las posibilidades de cambio".

Llorente ha afirmado que esa instrucción técnica "genera grave indefensión jurídica" a quienes presentan alegaciones a los planes de sequía e impide que estos se amolden a las características de los ríos y "consolida como supuesta normalidad situaciones de calara sobreexplotación que impiden una gestión preventiva de las sequías", además de incumplir "flagrantemente" la Directiva Marco del Agua.

"La CHS considera normalidad tener el embalse de La Fuensanta al 16% y el de Cenajo al 20%", ha lamentado, considerando "llamativo" que la Confederación esté tramitando para realizar sus pozos de sequía una solicitud de exención de la evaluación de impacto ambiental "mientras que a otros proyectos privados en los mismos acuíferos se les ha rechazado".

El consejero de Agricultura asegura que no se permitirá "otro trasvase encubierto"

Durante la sesión plenaria el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha abogado por la necesidad de "plantear alternativas" por parte del Gobierno de España para toda la cuenca del Segura y no solo para una parte que, además, no corresponde a la provincia de Albacete.

Ha criticado las nuevas obras aprobadas por el Gobierno central para acondicionar los pozos de sequía de Hellín "y eso que hay más agua en los embalses del Segura que en la cabecera del Tajo" para advertir que "lo que no se puede hacer es otro trasvase encubierto a través de los pozos de sequía. Si eso ocurre, lo recurriremos”.

"Este gobierno no vende el agua, no mercadea con un bien público. Ayudénnos, Castilla-La Mancha está muy necesitada de compromiso", ha pedido a los grupos políticos, en particular a los 'populares'.

El titular de Agricultura, que ha recordado que el Gobierno castellano-manchego trabaja en un documento común con los regantes para defender el agua en la región. Y en este punto ha pedido al Gobierno de España "impulsar por fin el pacto nacional" teniendo en cuenta a las comunidades autónomas.