"Albacete mejora y avanza en una seña de identidad como es la excelente calidad de vida"

Se cumple ahora un año de que Manuel Serrano es alcalde de Albacete. Un cargo al que accedió tras dimitir su antecesor, el también 'popular' Javier Cuenca que dejó la Alcaldía por motivos de salud. Ahora, 12 meses después, Serrano hace balance de un año al frente de la ciudad con más población de toda Castilla-La Mancha y en una situación de minoría en el pleno donde su Grupo Municipal tiene diez de los 27 concejales que componen la Corporación.

¿Cuál es el balance que hace de este primer año al frente de la Alcaldía albaceteña?

Ha sido un año intenso. Ha sido un año muy comprometido de la Corporación Municipal y donde son visibles y palpables los frutos que devolvemos a los vecinos de Albacete.

Este es su primer año como alcalde, pero el tercero del mandato

No sólo son tres años. Hay que recordar que estos años vienen precedidos por una crisis muy compleja, crisis en todos los sentidos donde le PP encontró tanto al Ayuntamiento de la ciudad como al tejido asociativo y productivo en una situación de desmoralización permanente y acentuada por una deuda galopante que había.

Hoy la economía, la situación del Ayuntamiento, es notable, ascendete y creciente para que los ciudadanos puedan ver frutos porque no sólo está basado en la gestión económica del Ayuntamiento. Tenemos que devolver a los vecinos de Albacete esa gestión colectiva que hicieron para salir de la crisis. (...) Albacete mejora y avanza en una seña de identidad que es la excelente calidad de vida que es también, una de las prioridades del Gobierno municipal.

¿Cuáles son esos avances que, como señala, se dan ahora en la ciudad?

Se están haciendo inversiones por los cuatro costados. Crecemos y avanzamos en dotaciones sociales, en las de esparcimiento, en las deportivas. En definitiva, se crece y se avanza para consolidar un estado de bienestar y una calidad de vida imparable y también envidiable.

Por centrarme en algunas de las inversiones recuerdo que se han hecho hasta ahora dos planes de asfaltado, que han mejorado el pavimento y adoquinado de más de 115 calles de la ciudad. También, para mejorar la accesibilidad, hemos rebajado más de 300 pasos de peatones y todavía quedan 60 que estarán antes de que termine la legislatura. No me quiero olvidar de la transformación que está sufriendo el centro de nuestra ciudad y que es fruto de los acuerdos presupuestarios. Estas obras de peatonalización van a convertir a los vecinos de Albacete en los principales protagonistas de la ciudad y servirán también de impulso al comercio y la hostelería.

Hay muchas mas obras de similares características en la ciudad de Albacete. El objetivo es hacer itinerarios peatonales para que los vecinos puedan llegar al centro.

Usted siempre destaca, sobre el mandato actual, que se trabaja con consenso, pero la oposición le reprocha que o bien no se cumple con los acuerdo plenarios o lo que se hace, se retrasa en el tiempo

Y cuando empiezan a ejecutarse pues los critican. Esto es un éxito colectivo, ni del anterior alcalde, ni mío, ni de mi gobierno, y yo no tengo ningún problema en compartir esos éxitos. Lo que pasa es que hay quien se lo ha planteado como un medallero. Aquí he oido propuestas para reescribir la Biblia. Una cosa son las propuestas, las ruedas de prensa, las ocurrencias, y otra es el presupuesto municipal, que es cuando nos sentamos a negociar.

Yo estoy dispuesto a asumir las críticas y hasta los insultos. Me han llamado gamberro, hooligan por exigir las inversiones comprometidas por la Junta en Albacete, me han pedido también mi dimisión y, como ya le dije a algún portavoz, falta mi exilio.

Pueden pasearse por Albacete y ver lo que se está haciendo y compararlo con otras administraciones y ver el nivel de ejecución o analizar los planes sin presupuesto.

Manuel Serrano, en el despacho de Alcaldía, tras la entrevista a eldiarioclm.es LOURDES CIFUENTES

Hay varias infraestructuras que dependen del Gobierno de Castilla-La Mancha y que usted ha venido reclamando en los últimos meses, como los colegios para los barrios de expansión de la ciudad, o el traslado del Centro de Salud de Villacerrada, y el nuevo hospital. Sobre éste último, ¿qué le ha parecido ese nuevo Plan Funcional del Hospital de Albacete que se presentó semanas atrás?

Nada nuevo. Es más de lo mismo por lo que nos llega de los profesionales. Yo me sentaré a final de mes con el consejero de Sanidad, porque no coincidimos ese día por cuestiones de agenda, pero este Plan Funcional es lo mismo que venimos oyendo desde hace mucho tiempo.

Albacete no ha recibido inversiones y hay carencias, como también las ha habido de la Administración municipal. Nadie se debe de rasgar las vestiduras, a nadie se le deben poner los nervios a flor de piel. El Ayuntamiento tuvo años con la crisis que dejó de hacer muchas cosas que hoy ven la luz. Lo que no hace este Ayuntamiento es anunciar planes, sino que se anuncia un Plan cuando tiene la financiación. El Gobierno autonómico ha anunciado la construcción de 21 colegios en toda la región con un presupuesto de 1.700.000, que eso le dará para iniciar alguna licitación. Lo demás lo hipoteca al presupuesto de 2019 y a los sucesivos.

En tres gobiernos autónomos: el señor Barreda, que le sobrevino la crisis, la señora Cospedal, que la tuvo que gestionar, y quien anunció todo esto, que es el señor Page y lo sigue paseando, Albacete no ha recibido la inversión y no se ha estado a la altura de lo que necesitan sus ciudadanos. Yo antepondré siempre los intereses de Albacete a los de mi partido. Lo que tienen que hacer, por lo menos, es no distraer a la gente.

Algunas de estas necesidades que ha planteado para la ciudad de Albacete las trasladó al presidente autonómico, Emiliano García Page, en su primera reunión

Sí. Al final no hubo novedad sobre los colegios, de Imaginalia y Universidad. Pero todo está supeditado a que haya presupuesto para 2019. Yo lo que quiero es que los hagan cuanto antes. Pero evidencias desde el año 2008-2009 en la ciudad de Albacete, perceptibles para los ciudadanos.

Excepto la Autovía de Los Llanos que se inició su ejecución en el anterior gobierno autonómico (el de Cospedal) y donde pudimos incluir desde el Ayuntamiento los dos carriles para unir la carretera de Las Peñas y el Jardín Botánico, poco más. Hace falta un compromiso con la ciudad de Albacete que es la ciudad con mayor número de habitantes de Castilla-La Mancha.

Tras el cambio en el Gobierno de España, con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, ¿se retrasarán las obras que dependen del Gobierno central en la ciudad de Albacete? ¿Ha podido hablar con Delegación del Gobierno acerca de esto?

Espero que no. Si no, convocaré a los manifestantes y a los 'abajofirmantes' que otras veces sí que han tenido más fácil salir. Yo quiero que se termine la circunvalación Sur y que se inicie la licitación de octubre a noviembre. Y si no, como mínimo tendremos que volvernos a manifestar. Ahora ya no habrá pretextos tampoco para la construcción de la autovía Albacete-Cuenca que usaban pretextos del Gobierno central. Como todo se iba a solucionar con la llegada de algún mesías.

FOTO: Lourdes Cifuentes.

¿Qué ha sido lo más difícil para usted en estos 12 meses como alcalde?

Lo más duro es la necesidad, que queda mucha e intentar tener muy presente que en cualquier acción política estén presente los recursos necesarios. Lo que ocupa nuestros desvelos es seguir trabajando para posibilitar que haya cuanto más empleo mejor porque son 14.000 personas.

¿Y el mejor momento?

Poder abrir la Puerta de Hierros de la Feria. Es un momento inolvidable y difícil de explicar.

Aunque a día de hoy su partido se encuentra en un proceso de primarias y quedan meses hasta los comicios locales, ¿se ve como candidato a la Alcaldia?

Yo me veo trabajando para poder atender a los más necesitados, para procurar oportunidades cuantas más mejor. Hay obras en ejecución, otras que están por empezar. Es muy complejo coordinarlo todo. Yo estoy deseando que mi partido salga más unido y más fortalecido de este periodo precongresual. Estoy convencido de que así será. Siempre he estado a disposición de mi partido pero también lo estaré donde lo diga la nueva dirección que salga.

¿Pero le gustaría?

A cualquier vecino de la ciudad le gusta ser alcalde de Albacete. Mi prioridad ahora es Albacete. Hay mucho por hacer y no me preocupa ese asunto ahora.

¿Qué le parece Aurelia Sánchez, actual consejera de Bienestar Social, como posible candidata del PSOE a la Alcaldía de Albacete?

Yo respeto las decisiones del resto de partidos políticos. Lo que hay que ver es en primera persona los problemas de los albaceteños. Por lo demás no tengo problema por quién elijan el resto de partidos, ni me suelo meter yo en la vida interna de los partido, que han sido convulsas durante este tiempo.