Rosa María Mateo comparte su Premio Abogados de Atocha con el periodismo y alienta a votar: “No encontremos excusa”

Le atraía el teatro y con 16 años sentía que era 'Antígona' -diosa de la mitología griega-, pero le daba “miedo dedicarse a la farándula” y su padre, “militar y de derechas”, le cerró este camino tras enterarse de que comenzaba a actuar interpretando el papel de Ismene -la hermana de Antígona, que ella “odiaba”-. Aunque dice que nunca hubiera pensado dedicarse al periodismo, Rosa María Mateo aprendió a leer a los tres años con periódicos y lleva más de medio siglo dedicada a la profesión.

Anoche volvió a los escenarios, en esta ocasión al del Teatro de Rojas de Toledo, a recoger el Premio Abogados de Atocha que reconoce su trayectoria profesional y su implicación en la defensa de los derechos humanos y la lucha por la libertad. Sin embargo, para ella, con esta distinción, la Fundación Instituto de Estudios Sociales de CCOO Castilla-La Mancha, está también “premiando a todos los periodistas”.

Con el programa de RTVE Informe Semanal y su dilatada experiencia como presentadora de informativos, el rostro de Rosa María Mateo -actual administradora única del ente público- se convirtió en uno de los iconos periodísticos durante los años de la Transición y la construcción de la democracia en España, uniendo incluso la voluntad de todos los partidos políticos para que leyese el manifiesto conjunto por “la libertad, la democracia y la Constitución” tras el multitudinario rechazo con el que reaccionó el país el 27 de febrero de 1981 al intento de golpe de estado de Tejero, que se produjo cuatro días antes y del que este sábado se cumplen 38 años.

“Queremos que este país no vuelva a lo que fue durante 40 años”

La periodista reivindicó “la voz y la palabra” para “decir lo queremos y deseamos: la libertad, una auténtica democracia”. “Queremos que este país no vuelva a lo que fue durante 40 años, no entiendo esto de regresar a todo contra lo que luchamos”, apuntó Mateo al tiempo que pidió a “todos los españoles que vayan a votar” en las próximas elecciones. “No se queden en casa, no encontremos excusa, se necesitan todos nuestros votos”, añadió.

Entrega del Premio Abogados de Atocha a Rosa María Mateo Foto: Antonio Seguido

La ‘función’ comenzó con una danza flamenca al compás del Orobroy de Dorantes este homenaje que quiere seguir in crescendo con el objetivo de mantener viva la memoria de los Abogados de Atocha asesinados hace 42 años, “por los valores que representaron y por lo que supusieron para alcanzar la libertad en este país”.

El 24 de enero de 1977, un grupo de pistoleros de extrema derecha irrumpió en el despacho de abogados laboralistas de CCOO y del PCE -del que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, fue cofundadora- situado en el número 55 de la calle Atocha y ametrallaron a las nueve personas presentes, matando a cinco de ellas -Enrique, Luis Javier, Francisco, Serafín y Ángel- e hiriendo gravemente a otras cuatro -Miguel, Alejandro, Lola y Luis-.

“Aún tengo la vida”

Alejandro Ruiz Huertas Foto: Antonio Seguido

“Diciendo sus nombres cobra sentido la historia y pone armonía en el universo”, declaró Alejandro Ruiz-Huertas, el único de todos ellos que sigue vivo y que precedió la entrega del premio a Mateo. “Aún tengo la vida. Todavía estamos a tiempo de seguir trabajando por la libertad, por la democracia para todos con el respeto total a todas las ideologías”, resaltó Ruiz, que se mostró “encantado” con que la periodista haya recogido este galardón, dándole paso con el mismo grito que ella lanzó tras leer el mencionado manifiesto en 1981: “¡Viva la democracia, y viva la libertad, que es lo mismo que decir viva la Constitución!, lo firmo y lo bendigo”.

“Gracias Alejandro por sobrevivir y estar aquí, por haber llegado a este momento y por acompañarme en este premio que creo que no me merezco. Todos los periodistas lucharon en la dictadura porque llegara la democracia, da igual la democracia que fuera, la gente estaba deseando de que este país fuera normal”, respondió después Mateo a las palabras del abogado.

El acto contó con la presencia de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, que sostuvo que “no era necesaria mayor explicación de por qué se otorga este premio a Rosa María Mateo”. “Lo hemos visto en tus palabras. Tu defensa de la libertad de expresión y de la información veraz, en estos tiempos de bulos en los medios de comunicación”, dijo Valerio, que agradeció a la periodista haber aceptado “este nuevo reto en un momento tan complicado de la historia de España” -en referencia a su actual cargo en RTVE-.

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, acudió al acto Foto: Ayuntamiento de Toledo

Antes de la ministra, que cerró la gala, el secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa; la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón; el decano del Colegio de Abogados de Toledo, Ángel Cervantes; el presidente de la Fundación Instituto de Estudios Sociales del sindicato, Antonio Arrogante, o el secretario general de CCOO en Madrid, Jaime Cedrún, también tuvieron palabras de recuerdo para las víctimas de la Matanza de Madrid, de agradecimiento a Mateo por su labor en el ámbito de la comunicación y, también, de análisis de la situación política que vive el país.

Mesura y diálogo

“Es un honor contar con su presencia y entregarle este premio. Ha marcado un camino a una sociedad que necesitaba a unos periodistas íntegros que marcaran el camino hacia la libertad y hacia la democracia”, subrayó De la Rosa, que defendió la entrega de este premio para “recordar a la sociedad la importancia que tiene el sentido democrático más amplío”.

El secretario regional de CCOO, que terminó su discurso con un “¡Vamos España!”, apeló a los políticos para pedirles “mesura” e instarles a “practicar el diálogo social”. Además, agradeció la presencia en este acto del presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás: “No somos enemigos, ni rivales, somos dos partes de una misma moneda que estamos condenados a entendernos”.

Por su parte, la alcaldesa de Toledo, que se mostró dispuesta a facilitar que la entrega del Premio Abogados de Atocha se celebra cada año en el Teatro de Rojas, para “celebrar siempre esta fecha y que no se olvide nunca”, definió a Mateo como una de las periodistas “más respetadas, admiradas y reconocidas del país”.

De su lado, Ángel Cervantes destacó, respecto a los abogados laboralistas asesinados en Atocha que, “por encima de ideas e ideologías, eran abogados”, una profesión de la que destacó “el papel que jugó en favor de la libertad” en aquella época y aseguró que desde los colegios de abogados van a seguir con la defensa de los valores de los derechos humanos y manteniendo “vivo el espíritu vivo reivindicativo de los abogados de Atocha”. “Si el eco de su voz se debilita, pereceremos”, finalizó.