Mario Urrea, presidente de la Confederación del Segura: "El Tajo-Segura es fundamental en el sureste español"

"En la planificación hidrológica actual el Tajo-Segura está contemplado y es una parte fundamental de la oferta, del recurso en el sureste español". Son palabras de Mario Urrea, presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) desde el 1 de agosto. Urrea se remite al actual ciclo de planificación hidrológica, vigente hasta el 2021 para justificar los trasvases. "Hoy por hoy el Tajo-Segura está en la ley y tiene la asignación que tiene", explica toda vez que asegura que será el Estado quien cambie o no las normas del trasvase en el próximo ciclo de planificación.

Esta realidad del trasvase que dibuja Urrea ha abierto un abismo entre el Ejecutivo de Castilla-La Mancha, liderado por el socialistas Emiliano García-Page, y el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha autorizado en apenas unos meses dos trasferencias de agua de la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura. Una diferencia entre ambos gobiernos que se ha visto agravada tras la reunión que el jefe del Ejecutivo central mantuvo la semana pasada con el presidente de Murcia, Fernando López Miras y donde garantizó el abastecimiento necesario para la región levantina .

¿Hoy por hoy es imprescindible el trasvase Tajo-Segura para la cuenca del Segura?

A corto y medio plazo está ahí.

Pero las declaraciones del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Magán, dejaban entrever que el Trasvase Tajo-Segura tenía los días contados por el cambio climático.

En la Planificación hidrológica actual, el Tajo-Segura está contemplado en los términos en los que está contemplado y es una parte fundamental del recurso en el sureste español. Cierto es, que yo creo que era por donde iban las declaraciones de Magán, que el cambio climático está haciendo su impacto en los ríos y cada vez más los recursos parece que son menos. Desde ese punto de vista, todo lo que sea desvincularnos de los recursos hasta ahora llamados convencionales (alude al trasvase) y apoyarnos en los no convencionales (como agua desalada), no parece que sea una mala idea desde el punto de vista de incrementar la garantía.

¿Se comprende desde la Confederación del Segura y desde la región de Murcia, la oposición frontal de Castilla-La Mancha al trasvase?

Percibimos que hay falta de intercambio de información. Entendemos que hay cuestiones que se achacan al tema del Tajo-Segura que admitan matizaciones y admitan suavizar esa oposición frontal de parte del territorio de Castilla-La Mancha. Decir que los ribereños no tienen recursos para su abastecimiento por la afección del Tajo-Segura a mi me lo tienen que explicar. Las demandas de la cuenca cedente son prioritarias. No se van a discutir ni se han discutido nunca y se supone que en el Plan del Tajo deben estar porque es lo que le toca al Tajo. Evidentemente, la afirmación de que somos nosotros los que nos llevamos ese agua que no termino de comprender.

¿Qué le diría a los dirigentes del Ejecutivo castellano-manchego para justificar que no haya un fin del trasvase?

Yo lo que le tengo que decir es lo que supone hoy día el trasvase en la oferta de recursos a la cuenca del Segura para satisfacer las demandas. A veces no sé si se es consciente lo que significa el recurso.

El problema del Tajo-Segura es que configura con una previsión de las aportaciones en cabecera que no se están dando. La media de las aportaciones de la cabecera del Tajo son 700 hm3, cuando el trasvase se concibe con una previsión de 1000. Esa diferencia está poniendo en tensión el acueducto.

Dicho eso, cuando se siguen haciendo los trasvases es que, desde un punto de vista de la garantía de los usuarios del Tajo, no tienen afección. Sus demandas están cubiertas para varios años con las distintos umbrales que se ponen cuando no se puede trasvasar. No es tanto un problema de que se está afectando a las demandas. Nosotros lo que tenemos es los excedentes. Si no hay excedentes, no lo tendremos.

Yo no puedo convencer a nadie, yo lo que pongo son las cifras y hoy en día el trasvase representa esto en la cuenca del Segura. ¿Qué alternativas hay? Ahí está la discusión.

Hace unos meses, Luis Francisco Turrión, hidrogeólogo de la CHS, decía que hay agua suficiente en el subsuelo murciano como para abastecerse sin necesidad del trasvase Tajo-Segura. ¿Comparte esta afirmación?

Una cosa es el agua que haya en el subsuelo y otra lo que se denomina el recurso renovable. Es decir, de ese volumen de agua ¿cuánta podemos extraer de una manera sostenible? Puedo sacar lo que le infiltre el acuífero por lluvia o por retornos. Lo contrario es sobreexplotar el acuífero. Por lo tanto no comparto esas afirmaciones.

En lo que llevamos de Gobierno de Pedro Sánchez ya se han realizado dos trasvases, ¿veremos alguno más de aquí a final de año?

Bueno, todos los meses se reunirá la Comisión y decidirá el volumen a enviar en función de las reglas de explotación que están vigentes.

Entonces, ¿no descarta más trasvases?

Si hay capacidad del Tajo, ¿por qué no va a haber trasvase?

Llegados a un punto en el que el Tajo esté en una situación de sequía tal que no se pudiera transferir agua, ¿de qué otras cuencas se solicitarían trasvases hacia el Segura?

Ese debate corresponde al Plan Hidrológico Nacional.

¿Murcia necesita agua de otros ríos?

No Murcia. La cuenca del Segura abarca cuatro Comunidades Autónomas. El Sureste español tiene hoy día reconocidas en la planificación unas demandas y la obligación del Gobierno es ver esas demandas y tratar de satisfacerlas. Ahora mismo hay un déficit constatado de 400 hectómetros cúbicos, según el documento de planificación vigente, y en ello estará el Gobierno de España para tratar de minimizarlo.

Mario Urrea, presidente de la Confederación del Segura, tras la entrevista a eldiarioclm FOTO: Lourdes Cifuentes.

Hay voces en Castilla-La Mancha que han pedido un cambio en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para que deje parte de los recursos en la región.

Eso es Plan Hidrológico Nacional. Pero me gustaría poner de manifiesto es que del déficit de la cuenca del Segura hay un déficit en Albacete que tiene fecha de caducidad: la sobreexplotación de las aguas subterráneas . Hay un orden de 50 hm3 de déficit que habrá que llevar hasta el sur de Albacete. Si en el 2027, fecha límite que marca la Directiva Marco del Agua, tiene el mismo problema el sur de Albacete que el norte de Murcia que el altiplano de Murcia, hay que resolver. Por eso es importante que seamos capaces de ver la cuenca como unidad de planificación y no distinguir territorios. La solución tiene que ser de la cuenca. Y tan cuenca del Segura es el sur de Albacete como el resto de Murcia.

Entonces ¿es favorable a dejar parte de los recursos del trasvase en Albacete?

Yo soy favorable a que se resuelva el problema viniendo agua de donde tenga que venir que no soy yo quien tiene que decirlo. Pero, evidentemente, por proximidad geográfica no tiene sentido resolverle el problema a uno y no resolvérselo a los otros.

Pozos de sequía

En base al Real Decreto de Sequía (prorrogado desde el año 2015) se piden recursos extraordinarios como los pozos de sequía. Han funcionado durante meses los 7 pozos que conforman la batería de Hellín y que extraen agua del acuífero Mingogil-Villarones para la mancomunidad del Taibilla, para abastecimiento humano. Ahora está en pleno proceso de alegaciones de la petición de unos regantes, del Tajo-Segura, de hasta 7 sondeos que estarían destinados para riego ¿Cómo unos regantes que no tienen derechos sobre esta agua pueden solicitar esta agua?

Las asignaciones de los regantes del Tajo-Segura se han visto mermadas de una manera brutal en esos 10 meses que no han tenido ninguna transferencia. El Plan de Sequías contempla que cuando se produce esta situación de alerta o emergencia se ofertan algunos recursos para poder alcanzar el plan de sequía y esos recursos hoy por hoy son las baterías de sondeos y el agua salada. Hoy por hoy lo pueden pedir. Ahora tiene que pasar un proceso de evaluación de impacto ambiental que determinará si es o no sostenible.

¿La CHS presentará alegaciones a esta batería de pozos privados?

No son tanto alegaciones, sino que recopilamos la información de todos y emite su informe. No se alega contra unos y otros sino que emite un informe para que el órgano sustantivo, que es quien tiene que dar el visto bueno, se pronuncie con toda la información.

Una petición de este estilo no obtuvo la Declaración de Impacto Ambiental anteriormente.

Es un dato que habrá que tener en cuenta en la nueva tramitación.

En total ¿cuantos pozos de sequía se están tramitando en la cabecera del Segura en la provincia de Albacete?

Esta batería de la que hablamos son siete sondeos y a estos hay que sumarle otros siete, que son los que están en explotación que está destinada exclusivamente al Taibilla. No tengo constancia de que se estén tramitando ninguno más.

Hace unos meses y a raíz de conocerse un estudio encargado por la Confederación sobre los acuíferos en el entorno del río Mundo, surgió el temor de una posible puesta en marcha de sondeos en los municipios de Elche de la Sierra, Ferez y Socovos, todos en la provincia de Albacete. ¿Se está contemplando la apertura de pozos de sequía en esa zona?

Niego categóricamente que los estudios tengan una finalidad de puesta en marcha inmediata. Nuestra obligación es conocer la cuenca. Lo que es cierto es que en los últimos años en cada década estamos teniendo del orden de 3,4 y hasta 5 años de sequía. En esos periodos tenemos que tener muy claro qué podemos hacer de una manera sostenible.

Que nosotros estudiemos la cuenca no quiere decir que sea, en última instancia, justificación para abrir nuevos pozos de sequía en esta zona concreta. Lo que hacemos es estudiar para saber si las recuperaciones de los acuíferos se están dando y cómo lo hacen.

¿Qué sucederá a partir de ahora con el recrecimiento del embalse de Camarillas?

Ahora mismo no tengo ninguna información de que esté activado. Sé que está en el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura, se contempla para el periodo 2015-2021, pero no me consta que se hayan realizado movimientos administrativos en el proyecto. El procedimiento administrativo no está siguiendo un trámite constante.