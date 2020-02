"Masivas" concentraciones en Toledo y Albacete contra los despidos anunciados por Airbus

Las plantillas de los dos centros de trabajo de Airbus la región se han concentrado hoy a las puertas de sus respectivas factorías, en Illescas (Toledo) y en Albacete, para expresa su rechazo "más contundente" a las medidas de ajuste planteadas por la empresa, que implican el despido de unos 2.362 trabajadores y trabajadoras del todo el Grupo, alrededor de 630 de España.

Las concentraciones se han reproducido a lo largo del día en las ocho plantas de Airbus en España, convocadas de forma coordinada por el comité intercentros y por todos los sindicatos con presencia en el grupo. Pero sólo son el inicio del proceso de movilizaciones que empiezan a planificar para frenar el plan de ajuste anunciado por Airbus.

"Hoy iniciamos movilizaciones, pero van a seguir. Y no nos vamos a quedar aquí, concentrados a las puertas de las fábricas. Haremos todo lo que tengamos que hacer para defender todos los puestos de trabajo y, lo que es más importante: para defender el futuro de todo el sector", subrayó Oscar Aguado, portavoz del comité de empresa de Airbus-Illescas y miembro del comité intercentros.

Desde el comité aseguran que están en una situación de "emergencia" y que las medidas que se tomen hoy tendrán repercusión "para los próximos 15 o 20 años". "No pueden seguir maltratando al sector aeronáutico español. Vamos a pedir responsabilidades sobre las cargas de trabajo tanto a la multinacional y a su dirección en España como al Gobierno. Hay que protestar, hay que pelear. Contamos con todas y todos", recalcó Aguado.

“Recordad lo que ocurrió cuando la dirección de la multinacional canceló el A380, y cómo conseguimos adaptar aquí en España el exceso de capacidad que provocó esa decisión. Mucha gente se fue entonces a trabajar a Defensa y Espacio. Hoy, la situación es la contraria", explican.

Por su parte, la presidenta y portavoz del comité de empresa de Airbus-Helicopters Albacete, África Tarancón, recordó que "todavía no se conocen los detalles del ajuste y del impacto en el empleo que tendrá esta medida en cada centro”, y subrayó que de momento “es un tema europeo que se tendrá que negociar en el comité europeo. Por la parte sindical, no habrá ninguna negociación a nivel nacional hasta que no haya un posicionamiento claro a nivel europeo".