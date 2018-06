La alcaldesa de Toledo defiende que la moción era "necesaria" por la "grave situación" del Gobierno central

“En primer lugar quiero felicitar al nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por que hoy el Parlamento le ha refrendado con esos 180 votos en esa moción de censura necesaria, sobre todo por la grave situación que tenía el Gobierno de la nación en un momento complicado en el país. Me siento muy satisfecha por que otra vez este país tenga un presidente socialista”.

Así se ha pronunciado la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, tras la aprobación de la moción de censura presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados y el nombramiento del secretario general de los socialistas como nuevo presidente del Gobierno. En declaraciones a los medios, la alcaldesa ha apuntado que la primera petición que va a realizar al nuevo Gobierno de España será que “agilicen” los trámites para poder empezar el parking de Santa Teresa.

Enhorabuena al nuevo presidente del Gobierno @sanchezcastejon que se convierte en el séptimo presidente del Gobierno de la Democracia Española 🇪🇸

Todo mi apoyo como Alcaldesa de la Ciudad de Toledo y como miembro de su Ejecutiva Federal — Milagros Tolón (@milagrostolon) 1 de junio de 2018

“Teníamos problemas con el Ministerio de Defensa por el parking, no querían que lo hiciéramos y la primera petición va a ser que nos agilicen todo para poder empezarlo”, ha señalado Tolón, que aparte de sentirse “muy contenta”, ha manifestado que ella va a seguir trabajando por “Toledo y los toledanos”. “Sobre todo hablaré con el Gobierno de España para solucionar temas pendientes que veníamos sufriendo desde hace años… Creo que nos beneficia, nos refuerza y mi voz se escuchará siempre en defensa de la ciudad”.

Política de agua

Además, ha asegurado que ella va a seguir defendiendo su rechazo al trasvase a pesar de las posturas contradictorias que ha mostrado Pedro Sánchez sobre esta cuestión en distintas intervenciones en Castilla-La Mancha y en la Región de Murcia. “Mi postura es la defensa de la ciudad y del río Tajo. Delante de él lo he defendido”.

“Sé perfectamente que la política del agua de este Gobierno que se va a formar pasa por buscar otras alternativas, pasa por que las desaladoras también empiecen a funcionar en el Levante y que no haya ese enfrentamiento territorial al que nos ha llevado el PP, no solo con el tema del agua. Es el momento de la moderación, de la convivencia y de dignificar la política”, ha recalcado Tolón.

En este sentido, ha indicado que esta nueva etapa de gobierno no será “fácil”. “Será una situación complicada, así lo está siendo y así lo ha sido antes. Pero estoy segura que con la responsabilidad que tiene el nuevo presidente del Gobierno, todo el grupo socialista y todos los apoyos lograremos salir adelante de esta difícil situación, no solamente territorial sino también económica que muchas familias y trabajadores están padeciendo”.

“Cuando no te matan te haces fuerte”

“Pedro Sánchez no ha ido nunca como preferido de nadie, pero poco a poco con su trabajo se ha ido forjando un camino. Hace un año y ocho meses era cuestionado como secretario general de su partido y hoy es presidente del Gobierno. Él a mí me lo ha dicho, cuando no te matan te haces fuerte y creo que el trabajo, el tesón y las ganas de recuperar este país nos hace a todos más fuertes. Teníamos una situación de Gobierno muy cuestionado por la corrupción. Es una oportunidad muy importante para el país”, ha apuntado la edil toledana.

Asimismo, ha defendido que su partido tiene “miras de Estado”, algo que a su juicio se ha visto “con el apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española” tras la situación vivida en Cataluña. “Siempre hemos tenido una posición de Estado por encima de todas las cosas”.

Por otra parte, este cambio de Gobierno supondrá también el relevo de José Julián Gregorio como delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, con quien Tolón afirma tener “una buena relación personal”. “En lo político se abre una nueva etapa. Toledo ha sido observada con lupa respecto a las multas con el tema del río, se nos han cerrado caminos y esto abre una nueva puerta a la esperanza y al futuro de la ciudad. Muchas veces en política se anteponen los intereses políticos a la ciudad, eso no lo vamos a hacer y desde la Delegación del Gobierno se ha hecho”.