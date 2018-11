Monbus comunica la supresión de varias líneas de autobús en Ciudad Real, Albacete y Cuenca

El próximo 17 de noviembre los autobuses de Monbus dejarán de ofrecer varias líneas que dan cobertura a las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete. La empresa ha enviado un comunicado anunciando la supresión a los ayuntamientos afectados. El motivo, según trasladan fuentes de Monbus a esta redacción, es que las líneas son deficitarias. Esto no es nuevo, lo viene denunciando la concesionaria desde hace años y que ha llevado a comunicar en varias ocasiones el cese del servicio en los últimos meses.

Algo que no ha sucedido, a la espera de que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Fomento (propietario de las líneas) lleguen a un acuerdo por el que los recorridos intra autonómicos pasen a gestionarse por parte del Ejecutivo regional. Pero pasan los meses y el acuerdo no llega y Monbús, que accedió a continuar con el servicio mientras se encontraba una solución, denuncia que pasa el tiempo mientras se hacen cargo de un servicio sin rentabilidad.

“Lo que se ha planteado desde esta empresa– explican desde el servicio de prensa de Monbus– es que se haga una reestructuración del servicio y en esa reestructuración se quedan fuera algunas líneas completamente deficitarias”.

Recordemos que era a principios de año, el pasado 15 de enero, cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha iba a asumir las líneas intracomunitarias de autobús VAC112 y VAC114 que discurren entre Valencia, Albacete y Cuenca y que afectan a unos 80 municipios de la región. Pero esa fecha llegó y pasó y “cuestiones técnicas” impidieron que este traspaso se ejecutara. Y así hasta el día de hoy.

Han sido los alcaldes de los municipios afectados los que han dado la voz de alarma tras ver que, una vez más, el servicio pende de un hilo. Una situación a la que están acostumbrados . Así lo explica la alcaldesa de Casas Ibáñez, localidad por la que trascurre una de esas líneas que desaparece a partir del sábado: “Siempre que nos quitan alguna línea o varían el horario nos repercute”, explica Carmen Navalón.

Una de esas lineas que se suprime, es la que une Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) con Requena (Valencia) y que hace parada en varios pueblos albaceteños. Pueblos como El Ballestero, cuyo ex alcalde, Daniel Martínez, ha asegura a esta redacción que este viernes todos los regidores de los municipios afectados se reunirán en la Diputación con representantes de la Junta para tratar de buscar una solución. “Queremos saber por qué la Junta no ha asumido las líneas intracomunitarias todavía”, dice Martínez.

La Junta pide tiempo

Y mientras los municipios quieren respuestas desde el Gobierno regional se pide tiempo ante las “amenazas” de la empresa. Dice el director provincial de Fomento, César López Ballesteros, que el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha puesto ya en contacto con el Ministerio os hemos puesto en contacto con el Ministerio para “instar a conversaciones con la empresa y evitar esta situación”.

Según López Ballesteros se está trabajando para “poder asumir esos tráficos”, pero es necesario que la empresa “nos de más tiempo”. El director provincial de Fomento ha recordado que el problema con Monbus viene “de lejos”. Fue en 2012 cuando el Gobierno central en 2012 sacó a licitación estas líneas y tras ser anulado el concurso, “la empresa (se refiere a Monbus) da el servicio sin contrato que soporte esa concesión. De ahí que incumpla el contrato”, señala.

Más provincias afectadas

Cuenca es otra de las provincias afectadas por estos ceses de líneas que se producirán en apenas 48 horas. En esa provincia se contabilizan hasta seis líneas que desaparecen. En concreto Monbus ha anunciado el cierre de la línea que une Cañete -Mira y la de Quintanar de la Orden -Utiel. También se eliminan los servicios Minglanilla-Villamalea a las 06:00 horas de la mañana; Villamalea-Cuenca, a las 06:40: Cuenca-Villamalea, a las tres de la tarde; Motilla-Valverde-Cuenca a las 08:15 horas, entre otros.

Precisamente en esta provincia, el coordinador de Izquierda Unida,Jacobo Medianero, entiende que “no debería existir ya este problema porque la Junta de comunidades aseguraba que la culpa era del gobierno de Rajoy y viceversa. Hoy, el PSOE gobierna en la región y también en España, así que creo que deberían ponerse a solucionar este asunto. Y digo a solucionar, no a anunciar.”

Por último, Medianero cree que no se puede estar “todo el día anunciando la lucha contra la despoblación y no poder arreglar un problema como este. ¿Cómo vamos a revertir la despoblación –un problema general y muy complejo- si no se consigue asegurar el mantenimiento de los autobuses –un problema mucho más concreto?”