Nuevas guías de lenguaje incluyente, ahora destinadas a la administración y a profesionales

Para "concienciar y sensibilizar" en la utilización del lenguaje no sexista, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado esta mañana dos nuevos manuales de la Colección ‘Incluye’. Se trata de dos nuevas Guías de Comunicación incluyente y no sexista, que van dirigidas al personal de las administraciones y a los distintos profesionales.

Estos dos nuevos volúmenes vienen a formar parte de una colección “con la que estamos promoviendo el uso del lenguaje no sexista para visibilizar a las mujeres porque lo que no se nombra no existe y al hablar con el supuesto masculino genérico, lo que se consigue es crear un imaginario colectivo en el que las mujeres quedan invisibilizadas”, ha explicado la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, quien ha añadido que además, estas guías promueven un lenguaje libre de estereotipos y respetuoso con la diversidad de género.

La responsable del Instituto de la Mujer, Pilar Callado ha destacado la importancia de utilizar un lenguaje incluyente, “porque las palabras construyen la realidad y lo que queremos es evitar la exclusión y el trato discriminatorio hacia las mujeres”.

En diciembre de 2018, se presentó y distribuyó la primera de las guías de esta colección que, con el título ‘Guía de Comunicación incluyente y no sexista’, es la más genérica de todas, mientras que el resto están dedicadas a determinadas ocupaciones. La serie está formada por cuatro volúmenes, tres ya se han dado a conocer tras la presentación de hoy, y quedaría el cuarto dedicado a los medios de comunicación que se encuentra en proceso de revisión.

Las guías son independientes pero "complementarias entre sí". Cada una se centra en las dudas y propuestas concretas del ámbito comunicacional que abordan, pero la lectura de todas ellas aporta una visión integral y argumentación general del tema. Y todas ellas, “las vamos a distribuir en bibliotecas, las consejerías y delegaciones provinciales de las consejerías y a todos los centros de la mujer. Además, a partir de hoy, las guías estarán disponibles en la página web del Instituto de la Mujer”, ha indicado Pilar Callado.

JCCM

Todas las guías que forman parte de la colección tienen como objetivo hacer una exposición clara y dinámica, con múltiples ejemplos, sobre la importancia de una comunicación incluyente, sin discriminación ni olvidos y desde la igualdad.

Por eso se han estructurado de la siguiente manera, una primera parte denominada ‘Tengo dudas’, que aporta una visión general del lenguaje, su origen, evolución y uso con el fin de entender los mecanismos y mejorar la sensibilización respecto al uso de un lenguaje incluyente. La segunda parte, ‘Quiero alternativas’, ofrece de forma práctica y con ejemplos más de 30 alternativas y recursos inclusivos y no sexistas que, sin ir contra la gramática ni centrarse en los desdoblamientos, dan la posibilidad de optar por las soluciones más válidas a cada contexto, situación o preferencia concreta.

Hay que recordar que la legislación, tanto estatal como autonómica, estipula en su articulado que se debe velar por la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, así como promover el conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres.