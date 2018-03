Nuevo ciclo 'Encuentros literarios' en la Biblioteca regional con Sabino Méndez, entre otros

La Biblioteca de Castilla-La Mancha comienza en abril de 2018 el nuevo ciclo 'Encuentros literarios', en el que autores de "reconocido prestigio" acudirán para para hablar de su obra y dialogar con los usuarios y lectores. El primero será el 4 de abril, con Sabino Méndez, para seguir el 19 de abril con Chris Stewart, y en el mes de mayo acudirá Luis Landero.

Desde la Biblioteca destacan el "insospechado nexo común" de los tres autores, que fueron músicos en su juventud. Sabino Méndez fue fundador con Loquillo del grupo Loquillo y los Trogloditas, siendo el principal compositor del grupo en su época y responsable de canciones "legendarias" como 'Cadillac solitario', 'Rock and roll star' o 'El ritmo del garaje'. Chris Stewart, por su parte, fue el primer batería del "mítico" grupo Genesis, con el que grabó dos singles. Y Luis Landero fue guitarrista de flamenco, experiencia que cuenta en su libro 'El balcón en invierno'.

Sabino Méndez (Barcelona, 1961) es el autor de un "ramillete" de canciones del rock español que han "accedido a la categoría de clásicas". A finales de los años ochenta, en la cima de su fama, abandonó la guitarra eléctrica y el grupo en el que tocaba (Loquillo y Los Trogloditas) para dedicarse exclusivamente a los libros. Estudió filología y debutó con 'Corre, rocker' (2000), al que siguieron 'Limusinas y estrellas' (2003) y 'Hotel Tierra' (2006). Después publicó 'Historia del hambre y la sed'. En 2017 publica la novela 'Literatura universal'.

Chris Stewart, es un autor inglés que se hizo muy conocido internacionalmente por su primera obra 'Entre limones' ('Driving Over Lemons: An Optimist In Andalucia', 1999). De "vocación aventurera", fue batería del conocido grupo británico Genesis, músico en un circo, esquilador en Suecia o aprendiz de piloto en los Estados Unidos, y cuando decide asentarse con su familia elige la comarca granadina de Las Alpujarras. Sus "peripecias vitales" en el cortijo son el eje de su obra, que comienza con 'Entre limones', que tuvo un enorme éxito, sobre todo en su país.

Luis Landero, procede de una familia campesina, y pasó los primeros años de su vida en su localidad natal, Albuquerque y en la finca familiar, hasta que la familia se traslada a Madrid. Luis comenzó a trabajar desde los catorce años en diversos oficios: aprendiz en un taller mecánico, recadero, auxiliar administrativo, y junto a su primo fue guitarrista acompañante de flamenco durante algunos años. Estudió Filología Hispánica en la Complutense y fue profesor de Lengua y Literatura españolas en diversas instituciones.

Cuando publica su primera novela, 'Juegos de la edad tardía' (1989) tiene un "gran éxito" y le permite dedicarse a la escritura de una obra que está impregnada de reminiscencias cervantinas, y en la que destaca también su cuidado lenguaje y su calidad literaria.