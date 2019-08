Paco Núñez descarta un nuevo Congreso Regional del PP en Castilla-La Mancha: "Ya se ha hecho"

El presidente de los 'populares' castellanomanchegos dice que los congresos provinciales se celebrarán en 2020, por primera vez por primarias Muestra su "respeto y respaldo" a la iniciativa de su partido para crear la marca 'Castilla-La Mancha Suma' e intentar una coalición del centro-derecha pero insiste en que se trata de una estrategia nacional Aunque Vox no tiene presencia en las Cortes regionales cree que e so no es motivo para "excluirle" de la coalición. "Tienen diputados (castellanomanchegos) que nos representan en el Congreso"