La asociación 'Ojos del Guadiana Vivos' pide que el pacto del agua recupere las 'marismas manchegas'

La Asociación 'Ojos del Guadiana Vivos' ha planteado que el futuro Pacto del Agua que plantea el Gobierno de Castilla-La Mancha contemple la recuperación de las zonas pantanosas de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda, también conocidas como las 'Marismas manchegas'. Esta asociación, de la que forman parte investigadores, científicos, técnicos y ecologistas, le ha hecho llegar al Gobierno regional un documento en el que recoge su posición ante el futuro Pacto Regional por el Agua.

La asociación, que asegura no asumir el documento de posición común en materia de agua, ofrece su visión sobre la gestión del agua en la región, de los espacios naturales protegidos y de la cuenta Alta del Guadiana. En este texto remarca la necesidad de perseguir el cumplimiento de la Directiva Europea en materia de agua, la Directiva Marco del Agua (DMA), como herramienta básica para revertir la situación actual de abandono al que está sometidos los humedales del Alto Guadiana.

También de que la DMA apuesta por el medio ambiente para prevenir el efecto del cambio climático, cuando se persiste en una política extractiva que "agota y liquida los recursos sin ninguna contemplación". Para este colectivo, el texto habla de gestión, de auditoría hídrica, del conocimiento correcto de los recursos existentes y disponibles, algo que "resulta sorprendente después de cuatro décadas de expolio sistemático e incontrolado de los recursos hídricos en el Alto Guadiana".

"Que no existan en estos momentos datos fiables de número de pozos, hectáreas en cultivo o caudalímetros instalados es cuanto menos sorprendente", ha abundado la asociación, para quien la única evidencia "contundente" a la que se debe atener el Gobierno regional "el único bioindicador objetivo e irrefutable" es que los Ojos del Guadiana vuelvan a manar y se recupere la 'Marisma manchega'.

"El agua no es un bien comercial como los demás"

En la actualidad, añade, "los espacios naturales protegidos relacionados con el agua están abandonados y en mal estado ecológico y funcional, y el horizonte del Pacto del Agua, que no lo contempla, debería ser que esta situación no fuera tal". Y ha considerado que Pacto del Agua "debería recoger explícitamente que el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal".

En este sentido, ha entendido que se deben tener en cuenta la prioridad del Alto Guadiana y los objetivos ambientales, en cuya elaboración se debe ofrecer participar, sin exclusiones, aceptando las mejoras de las sugerencias aportadas. Además, "se debe determinar claramente lo que son demandas de agua necesarias" para lo que se debería revisar los derechos en cada masa de agua existente y que estos sean inferiores al 80 % del recurso disponible en cada masa de agua, en base a principios de precaución y de prevención.

Por otro lado, considera que el texto debe recoger, por un lado, que la redistribución de derechos de agua no debe contemplar ningún gasto público y, por otro, que el agua de abastecimiento ha de ser la de mejor calidad, por lo que se hace imprescindible evitar la contaminación de las masas de aguas subterráneas, especialmente la proveniente del uso de fitosanitarios.

'Ojos del Guadiana Vivos' reitera que no apoya el actual documento presentado por el Gobierno regional porque "no apunta en esta dirección, sino claramente hacia una reconversión del trasvase Tajo-Segura, que persigue seguir sobreexplotando el agua con los argumentos de modernización de regadíos". Y, encima, "contempla otorgar nuevos derechos de agua bajo la calificación de sociales, obviando apostar por la recuperación ambiental de las masas de agua actuales", concluye.