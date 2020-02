El PP, abierto a la fórmula 'C-LM Suma' pese a que Ciudadanos es un "apéndice de Page"

La diputada del Partido Popular por la provincia de Guadalajara en las Cortes de Castilla-La Mancha Ana Guarinos ha indicado que la fórmula 'C-LM Suma' junto a Ciudadanos en futuros procesos electorales no está enterrada "en absoluto", si bien ha dejado claro que no pudo consumarse en las pasadas elecciones generales porque fue la formación naranja quien lo rechazó, aunque ahora sea la candidata a presidir ese partido, Inés Arrimadas, quien propugna esta estrategia en plazas como Cataluña, País Vasco y Galicia.

En una entrevista con Europa Press, ha aseverado que el PP "siempre ha planteado dar más importancia a España, a Castilla-La Mancha y a las personas que a los partidos políticos". "Estamos dispuestos a presentar España Suma porque es más importante la unidad de España que el PP. Hemos sacrificado esos intereses, pero quien no ha querido sumarse es Ciudadanos", ha insistido Guarinos.

Para la parlamentaria, "quien ha rechazado ese ofrecimiento" lo ha hecho porque "se han entregado" al PSOE en Castilla-La Mancha y ahora se ha convertido en "un apéndice" de los socialistas y del presidente regional, Emiliano García-Page. En todo caso, ha afirmado que si el PP "tiene que defender España y considera que hay que sumar, hará ofrecimientos de pactos para sumar, gobernar y ofrecer un Gobierno estable" que cumpla con ese objetivo de blindaje de la unidad nacional.

"Una unidad territorial que no puede ponerse en peligro"

"En España tenemos un régimen democrático y una unidad territorial que no puede ponerse en peligro", ha manifestado, apuntando igualmente que este ofrecimiento, de momento, se limita a la formación naranja. También se ha referido al acuerdo alcanzado entre PSOE y Ciudadanos para dar los primeros pasos hacia una reforma estatutaria al margen del Partido Popular.

En este sentido, ha cargado contra la formación naranja al considerar que se "ha plegado" a los socialistas castellanomanchegos, y ahora "más que una oposición es un apéndice de García-Page".

Tras recordar los pactos de Gobierno entre naranjas y socialistas en Ciudad Real, Guadalajara y Albacete, ha apuntado que Ciudadanos "ya no se puede desligar" del PSOE. "Oposición, no es. El único partido que en esta región hace oposición es el PP, porque Cs se lo está poniendo fácil a García-Page", ha opinado, añadiendo que si lo que se busca es una reforma estatutaria consensuada, acordarle "individualmente o exclusivamente con un grupo político es un error de estrategia".

Primeros ocho meses de Gobierno del PSOE

En otro orden de cosas, ha valorado los primeros ocho meses de Gobierno del PSOE desde que consiguiera la mayoría absoluta en las pasadas elecciones autonómicas del mes de mayo, alertando de que la Comunidad Autónoma está empeorando en varios parámetros con esta acción del Ejecutivo.

En este sentido, ha criticado a García-Page "por no ser capaz de defender a Castilla-La Mancha ante su jefe"; por "consentir un Gobierno de socialistas con populistas e independentistas"; por "no cuestionar lo que está pasando en Cataluña"; o por no reclamar judicialmente los 135 millones de euros que el Estado adeuda a la región en concepto de liquidación del IVA.

En su opinión, el PSOE opera en la región "con mucha soberbia, que siempre es mala compañera de viaje". "Vemos a un PSOE excesivamente prepotente. Puede ganar en votos, pero eso no significa que se esté ganando la confianza de los ciudadanos", ha argumentado.