El PP de Castilla-La Mancha pide una comisión de estudio sobre la COVID-19 en las Cortes porque PSOE, Cs y Gobierno no lo hacen

El PP de Castilla-La Mancha ha registrado jueves en las Cortes regionales la petición de creación de una comisión de estudio sobre la gestión y efectos de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma, para la que ya propone que más de 70 colectivos "importantes" a nivel regional como participantes.

Así lo ha explicado el presidente regional de los 'populares', Paco Núñez, que ha destacado en declaraciones a los medios que esta comisión es la misma que se incluye en el Pacto de Reconstrucción firmado por el PSOE, Cs y el Gobierno autonómico. "Pero aquí pasan las semanas y no se registra", ha lamentado.

Núñez ha considerado "fundamental" para el futuro de la región que las Cortes puedan analizar en esta comisión la situación previa al coronavirus, cuál ha sido su impacto en los distintos sectores "y sobre todo, lo que es más importante, las conclusiones, qué podemos hacer desde los poderes públicos para ayudar a los castellanomanchegos a salir de esta situación".

En este sentido, ha incidido en que en esta comisión "tiene que participar la sociedad civil" y, al hilo de esto, ha desgranado que los más de 70 colectivos propuestos por el PP pertenecen a sectores como la empresa, el campo, la educación, la sanidad, la cultura o el Tercer Sector.

"Es vital escucharles porque ellos son los que mejor saben la situación que atraviesa su sector y, sobre todo, tienen las soluciones para poder darnos las medidas que hay que implementar para poder ayudar a su recuperación", ha añadido.

Además, ha considerado que esta comisión debería relacionarse con la comisión de presupuestos que registraba su partido este pasado martes, alegando que su idea es que las Cortes "trabajen en dos direcciones", por un lado recogiendo las propuestas de los colectivos en la comisión de estudio y dotándolas económicamente en la comisión de presupuestos.

PSOE: el presidente del PP va a "destiempo"

El presidente del Grupo Socialista en las Cortes regionales, Fernando Mora,cree que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, va a “destiempo” a la hora de realizar propuestas y le ha recordado que la puesta en marcha de una comisión de estudio por la COVID-19 es una iniciativa recogida en el pacto por la reconstrucción de nuestra región alcanzado entre el Gobierno autonómico, el PSOE y Ciudadanos.

Mora ha apuntado que –tal y como establece el documento firmado entre el Gobierno de Castilla-La Mancha, el PSOE y Ciudadanos- la comisión de estudio se pondrá en marcha en el mes de septiembre y desarrollará sus trabajos hasta final de año.

“Lo que yo no entiendo es por qué ahora le corre prisa”, se ha preguntado el dirigente socialista, quien ha recordado que el PP no quiso sumarse al pacto que el 13 de abril el presidente regional, Emiliano García-Page, ofreció a los partidos políticos y que fue firmado hace un mes.

La comisión de estudio, ha explicado, analizará “qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado, dónde hay que corregir si es preciso corregir determinadas cosas, pero desde luego no puede ser un juicio paralelo como pretendía el PP”.

Mora ha añadido, no obstante, que ni en Castilla y León ni en la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP, se ha planteado una comisión de estudio por la crisis del coronavirus.

“Siempre me he preguntado a qué juega el PP en Castilla-La Mancha, no lo entiendo. Yo creo que Núñez está en la bronca política, en el bulo político, en la tergiversación política y lo que hay que hacer es retomar la sensatez, que la oposición retome la sensatez, que la ha perdido”, ha considerado.

Para Mora, sería “preciso” que el líder regional de los ‘populares’ abandonase “las posturas políticas de funambulismo para tratar de centrarse y ofrecer alternativas serias”.

“Creo que deberían sumarse al pacto, creo que van a destiempo, hacen propuestas que ya figuran en el acuerdo con Ciudadanos y con el Gobierno. ¿A qué juegan? Tienen un problema muy grave”, ha insistido Mora.

Con ello, ha considerado que “se han equivocado”, pero “no son capaces de reconocer que se han equivocado” y, por ese motivo, anuncian “cosas que ya hemos acordado”.