El PP sigue sin candidato para las Elecciones Autonómicas en Castilla-La Mancha: "Cuando corresponda"

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha insistido este jueves en que su candidato a las Elecciones autonómicas de 2019 se elegirá "cuando corresponda", mientras el PSOE se ha mostrado convencido de que a los 'populares' les va a costar encontrar un candidato porque "lo tienen fatal".

Así se han expresado en sendas ruedas de prensa el secretario general del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, y el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Esteban, preguntados por este asunto.

El dirigente 'popular' ha indicado que la elección de su candidato se llevará a cabo de acuerdo a los "procedimientos habituales" y cuando se haga en toda España, al igual que el PSOE, ha remarcado.

Por su lado, el socialista ha señalado que en el PP "no van a tener ninguna oportunidad de encontrar un candidato, impuesto o no, por Cospedal", convencido de que la presidenta regional de los 'populares' "se tendrá que esforzar muchísimo" porque "no a querer venir nadie" a ser su candidato en Castilla-La Mancha.

"Cospedal tendría que estar aquí en Castilla-La Mancha, tendría que asumir que si nadie quiere tirar, tiene que tirar ella", ha añadido Rafael Esteban, que ha advertido que el propio Tirado "ni ha dicho que se propone ni que se descarta", insistiendo en las "muchas dificultades" que tiene el PP para que "alguien pueda venir aquí a decir que se presenta de candidato".