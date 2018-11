El PP acusa al PSOE de "cinismo" por no apoyar la propuesta de declarar a Cospedal como 'persona non grata'

La portavoz del PP de Castilla-La Mancha y diputada regional, Claudia Alonso, ha acusado al presidente autonómico, Emiliano García-Page, de actuar con "cinismo" tras avanzar que el PSOE no apoyaría la propuesta de Podemos de nombrar en el Parlamento persona 'non grata' a la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal; a lo que el diputado socialista Miguel González Caballero ha replicado amenazando con reconsiderar esta postura si los 'populares' "no dejan de insultar".

Primero era Alonso quien sugería que la postura avanzada por García-Page podría justificarse por las "barbaridades" enunciadas en días precedentes. "Lo único que hace Page con sus declaraciones es un ejercicio de cinismo después de las barbaridades que ha dicho".

Además, ha considerado incoherente que el PSOE no apoye la propuesta de Podemos cuando son los socialistas quienes mantienen a la formación morada en el Gobierno.

Así, ha abundado en que no puede sacar rédito de esta postura "mientras mantenga en el Consejo de Gobierno al vicepresidente que se reunió con Oriol Junqueras y a la consejera sin competencias" junto a sus "asesores".

El PP "ha metido la pata"

Por su parte, el diputado ciudadrealeño Miguel González Caballero ha considerado que la portavoz 'popular' "ha metido la pata" en sus declaraciones y "se ha pasado de frenada", algo que considera "vergonzoso". "Lo tenemos bien claro, o el PP rectifica sus insultos al presidente García-Page o lo que se merece es que este grupo se reconsidere la iniciativa presentada por Podemos", ha señalado.

En esta línea, ha calificado como "inaudito" que el PP "insulte a un presidente que ha puesto mesura y que ha actuado con responsabilidad" ante la propuesta de Podemos. "No piensa bien las cosas e insulta a García-Page, una muestra más de que el PP en Castilla-La Mancha de la mano del señor Núñez sigue estando radicalizado".

Por parte de Podemos, la secretaria de Organización de Podemos en la región, María Díaz, ha considerado que sería "inconcebible" que el PSOE no acepte finalmente celebrar este debate en las Cortes. En su opinión, María Dolores de Cospedal "ya es persona 'non grata' de hecho en Castilla-La Mancha, sólo falta que lo sea también de derecho".