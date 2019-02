El PP les dice "a los 2.000" de Vox y a los castellano-machegos que es "la única alternativa seria de gobierno"

El PP de Castilla-La Mancha ha arrancado este viernes en la capital regional su "precampaña" afirmando que ya hay "más de cien personas" trabajando en el programa electoral que van a elaborar estos meses "de la mano con la sociedad civil" y lanzando un mensaje "no solo a los 2.000" de Vox -en referencia a los simpatizantes de la formación que acudieron este jueves al acto que realizaron en Toledo- sino también "a los dos millones de castellano-manchegos": "La única alternativa seria -de gobierno- que tiene esta ciudad y esta región se llama Partido Popular, se llama Claudia Alonso y Paco Nuñez".

Así ha respondido a preguntas de los medios la secretaria general del PP en la región, Carolina Agudo, quien ha apuntado que el PP "respeta" el acto que Vox realizó en Toledo con la presencia de su presidente nacional, Santiago Abascal, "como si hubiera sido del PSOE o de Podemos". Cuestionada también por si consideran a Vox un aliado de cara a las próximas elecciones del mes de mayo, Aguado ha subrayado que "el único aliado que va a tener el PP va a ser la sociedad castellano-manchega y los toledanos -en el caso de la candidatura de Claudia Alonso".

"Nos vamos a dejar la piel, recorriendo cada uno de los barrios, de las calles de la ciudad y de las cinco provincias", ha dicho la secretaria regional de los 'populares', que ha criticado que mientras que en "los últimos cinco días" el presidente regional, Emiliano García-Page, "se ha dedicado a soltar un lince", "el PP se ha recorrido las cinco provincias escuchando a sus vecinos, los problemas que atraviesa la sociedad y poniendo solución y fórmulas para convertir a Castilla-La Mancha en una comunidad autónoma de vanguardia".

"Libertad de ocio" para los castellano-manchegos: "Si quieren cazar, que cacen, y si quieren ir a los toros que vayan"

Bajo el lema 'Más Toledo, más Castilla-La Mancha y más España', el PP intentará estos meses conseguir la confianza en las urnas y poner en marcha un proyecto de región que "cree empleo, donde los padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos, donde la gente tenga libertad de llevar a cabo su ocio, si quieren cazar que cacen y si quieren ir a los toros que vayan a los toros", ha dicho Agudo, que ha resaltado también la defensa del "patrimonio y las tradiciones" como "una pieza fundamental" en la apuesta política del PP, que asegura que ha aumentado sus afiliaciones en la región tras la celebración del último congreso.

"El PP, Claudia Alonso y Paco Nuñez estamos preparados para gobernar esta ciudad y Castilla-La Mancha. Después de 30 años de gobiernos socialistas y de una legislatura perdida, los castellano-manchegos y los toledanos están pidiendo a gritos un cambio que va a venir de la mano del gran proyecto que estamos realizando en el PP de la mano de la sociedad civil", ha reiterado la representante del PP, que ha reprochado que, a su juicio, el actual Gobierno regional esté "situando a Castilla-La Mancha a la cola de lo mejor y a la cabeza de lo peor". "Estamos a la cola en datos turísticos y es la región que más destruye empleos y empresas. A 1 de febrero, Castilla-La Mancha no cuenta con presupuestos, ¿qué inversiones tiene previsto -el actual Ejecutivo- plantear en esta tierra y en esta ciudad sin presupuestos", ha cuestionado.

Según ha apuntado Agudo, "seguramente" el presidente del PP, Pablo Casado, acompañe en estos meses en algún acto a Claudia Alonso en Toledo, al igual que va a hacer la tarde de este viernes con Francisco Nuñez en Ciudad Real. "El PP nacional y Pablo Casado están haciendo una apuesta brutal por Castilla-La Mancha, sabe que Nuñez será uno de sus presidentes autonómicos". Preguntada por la encuesta del CIS, que situaba al partido como segunda fuerza política en la región, la secretaria general ha dicho que también el CIS daba como ganador al PSOE en Andalucía y, sin embargo, es el PP quien ahora gobierna esta comunidad autónoma.

"A partir del 26 de mayo, con Paco Nuñez y conmigo se acabó la guerra fría"

Por su parte, la candidata 'popular' a la Alcaldía de Toledo ha manifestado que "a partir del 26 de mayo", con el presidente regional del PP, Francisco Nuñez, y con ella "se acabó la guerra fría" ya que confía en que "por primera vez haya una ciudad y una región que caminen juntas, acompasadas, dos administraciones que lleguen a acuerdos y que solucionen problemas".

"A lo largo de los próximos meses queremos hacer una campaña pegada a la calle, a la realidad, con soluciones y sobre todo diciéndoles algo muy importante a los ciudadanos: que el PP, que es, ha sido y será siempre el PP, es el partido que siempre ha defendido sus ideas, su ideología, y que siempre ha apostado por solucionar cuestiones en los peores momentos posibles", ha apostillado Alonso en su intervención.

La actual concejala, diputada regional y portavoz de la formación en la región ha resaltado respecto al lema de campaña que "más Toledo" va a ser también "más Castilla-La Mancha y más España" porque hay temas "fundamentales que deben ser solucionados con el concurso y con la concurrencia de la Junta". "Ahora, la ciudad de Toledo va a tener un aliado. Cuando hablemos del amianto vamos a tener un aliado, cuando hablemos del nuevo hospital, del Hospitalito del Rey, de la Casa de la Juventud, del Quixote Crea... de todas las cuestiones que necesiten del concurso de Castilla-La Mancha".

"Voy a encabezar el discurso de capital regional"

La apuesta de Alonso pasará, según ha remarcado, por el discurso de Toledo como "capital regional", un discurso que afirma que "no se ha encabezado a lo largo de los últimos años". "Yo sí lo voy a encabezar y voy a dar la cara, porque la alcaldesa de Toledo debe dar la cara por los ciudadanos todos los días".

"No solamente son importantes las personas que nos presentamos -a elecciones-, que evidentemente lo son, sino que también es fundamental tener en cuenta qué representamos. En mi caso, yo no he recogido avales para que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno, yo no me siento a la izquierda de Pedro Sánchez en el Comité Federal del PSOE -en referencia a la alcaldes, Milagros Tolón-, no he aplaudido al vicepresidente segundo de la Junta -José García Molina- cuando se fue a apoyar a Oriol Junqueras -presidente de ERC-, yo no estoy mirando hacia otro lado con la situación de Venezuela", ha recalcado Alonso.