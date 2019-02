El PP cambiaría el Reglamento de las Cortes castellano-manchegas si entraran más partidos

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, se ha mostrado partidario de afrontar en la próxima legislatura una reforma del Reglamento de las Cortes regionales para dotar de "más agilidad" a la actividad parlamentaria de cara a un hipotético aumento de fuerzas en la Cámara regional. En una entrevista con Europa Press, ha considerado que cambiar este reglamento "debería ser algo adaptado al nuevo panorama político", ya que a su juicio la normativa vigente está más orientada "al bipartidismo".

"Si sólo entramos dos partidos en las Cortes no habría que cambiarlo. Pero si son más plurales, seguramente habrá que estudiar ese reglamento para que sean más ágiles. Si se quiere dignificar la política, hay que adecuar el mecanismo normativo", ha aseverado, afirmando que el actual no es el modo de funcionar "más idóneo". A su juicio, acometer este cambio reglamentario serviría para "beneficiar a la democracia y para que los debates sean más eficaces".

Sobre el proyecto de ley de Garantía de Rentas, aprobado pero puesto en suspenso por el actual Gobierno, Núñez no ha cerrado la puerta a examinar el texto y comprobar si "puede ser útil o no" para asumirlo si gobierna en Castilla-la Mancha. "Cuando gobierne en mayo, si hay dinámicas bien trabajadas, las implantaré. No soy un presidente rupturista ni cerrado que opina que lo que no es mío no es bueno", ha afirmado. Del mismo modo, ha apuntado que si finalmente el texto legislativo llega a su trámite parlamentario esta legislatura, se estudiará su contenido para fijar posición, sin negarse de primeras a valorar un posible apoyo a la norma impulsada por Podemos.

Confección de listas electorales

Sobre las próximas citas electorales, ha asegurado que el partido empezará en marzo a confeccionar de manera conjunta todas las listas electorales para completar todas las papeletas de las próximas citas con las urnas -Congreso, Senado y Junta-, proceso que quiere llevar a cabo "hablando con la gente" y debatiendo con presidentes provinciales y agrupaciones locales. Ha reconocido que en un principio no tenía intención de abordar el diseño de las listas autonómicas hasta que no se convocaran las elecciones, pero toda vez que Pedro Sánchez ha anunciado el adelanto electoral en el escenario nacional, la idea es ponerse a conformar candidaturas de manera conjunta.

Aunque asegura que todavía no han entrado en el detalle de qué caras ocuparán los carteles, ha insistido en que los 16 diputados regionales con los que el partido cuenta en la actualidad están "a disposición plena" del partido para figurar en las listas. En cuanto a las candidaturas municipales, según sus cálculos el 90% ya están definidas y prácticamente el cien por cien de los municipios de 10.000 habitantes, a excepción de Seseña. Este extremo "no es problemático" según el dirigente 'popular'. "Estamos hablando con Carlos Velázquez y el propio Carlos trabaja con el partido en la provincia para ver cuál es la mejor opción para Seseña, si él mismo u otro compañero".

En esta confección de listas, no ha descartado dar cabida a representantes de la sociedad civil, como él mismo ha hecho en sus distintas candidaturas municipales en la localidad de Almansa.En su opinión, el PP es, junto al PSOE, "el único partido con una infraestructura necesaria para afrontar unas elecciones en plenitud". "Siendo honestos, sólo el PSOE y nosotros, que somos los que tenemos representantes en todos los pueblos".

Paco Núñez ha avanzado que las dos campañas electorales que están por venir contarán con "una alta presencia" del líder del partido, Pablo Casado. Así, ha dicho que este lunes se diseñará la hoja de ruta del futuro próximo, en la que quedará plasmado "el gran interés" por Castilla-La Mancha del dirigente nacional.