El PP ampliará su programa electoral ante la "avalancha" de nuevas propuestas de colectivos

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado que la próxima semana el partido ampliará el programa electoral con el que concurre a las próximas elecciones ante "la avalancha" de propuestas que colectivos, asociaciones y ciudadanos de la región han hecho llegar esta semana porque saben que es quien va a gobernar la región.



Así lo ha señalado durante un acto público celebrado en Sonseca (Toledo) junto al candidato a la alcaldía de la localidad, Juan Carlos Manzanares, "que es el alcalde que le hace falta al municipio que ha vivido una paralización en estos últimos años". Según Núñez, “Page ahora dice que va a relanzar su industria”, ha señalado, preguntándose, “qué ha estado haciendo estos años si no es ayudar a lugares como este a avanzar y a mejorar”.



En este mismo sentido, ha dicho Núñez que “ahora Page empieza a prometer cosas que podría haber hecho estos años en los que solo ha hecho anuncios incumpliendo 1.500 de ellos. Anuncia los mismos hospitales, las mismas infraestructuras, los mismos colegios, las mismas ayudas a empresarios y agricultores que lleva años prometiendo sin que lleguen a materializarse nunca. Eso deja claro que Page no es de fiar porque no cumple su palabra y no puede seguir siendo el presidente de la Junta".



Sin embargo, hay una alternativa, según Núñez, y así lo entienden ya los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Ello lo demuestra el hecho de que, según ha anunciado, “si ya ha sido un éxito elaborar un programa con 500 medidas que salen de la sociedad civil castellano-manchega, lo es aún más que en esta semana que llevamos de campaña electoral hayamos recibido una batería de propuestas de asociaciones y colectivos que nos quieren seguir haciendo llegar sus propuestas para una Castilla-La Mancha de futuro” por lo que la próxima semana habrá una ampliación del documento en la que se asumirán esas sugerencias.

Mejorar el destino de esta tierra

Tal y como ha sostenido, "esta avalancha" se produce porque los ciudadanos saben que el PP es la herramienta para cambiar el futuro y mejorar el destino de esta tierra. “Yo me siento orgulloso de que nuestros agricultores, ganaderos, empresarios, el mundo de la cultura y las tradiciones, las personas que trabajan en el Tercer Sector, los deportistas, quieran confiar en el PP de Castilla-La Mancha mandando sus propuestas para ser recogidas en nuestro programa”, ha asegurado.

Un programa que por primera vez el PP ha elaborado “en base a las aportaciones de más de 300 colectivos y la sociedad civil de la región y en el que yo he estampado mi firma”. “Y yo no podré volver a presentarme en cuatro años si no he cumplido estos compromisos porque se me caería la cara de vergüenza”, ha mantenido.

Por eso “no es nuestro programa sino el de Castilla-La Mancha y está abierto”, ha sostenido Núñez, por eso ha animado a todos los ciudadanos a sumarse a él, “porque hay sitio para todos”. “Necesitamos a todos los castellanomanchegos para que este proyecto sea ganador, de futuro, el gran proyecto político en que que todos tienen oportunidades”, ha afirmado.

“El compromiso de mi Gobierno será con las preocupaciones con los 919 pueblos de Castilla-La Mancha”, ha dicho el candidato del PP, para continuar señalando que las decisiones las tomaremos en las calles, en los pueblos, hablando con la gente de Castilla-La Mancha, no quiero tomarlas en la moqueta de un palacio quiero tomarlas en las aceras de nuestros pueblos”, ha concluido.