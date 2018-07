El PP liderará una moción de censura si la alcaldesa de Puertollano no dimite de forma "inmediata"

El Partido Popular de Puertollano ha exigido la dimisión inmediata de la alcaldesa socialista, Mayte Fernández, y ha anunciado que, si no se produce, liderará una moción de censura contra el equipo de Gobierno del PSOE.

Acompañada por el presidente de la gestora del PP de Puertollano, Francisco Javier Luna, y otros concejales del Grupo Popular; la portavoz, María Antonia Berlanga, ha asegurado que, "tras los gravísimos hechos acontecidos y que vuelven a dañar la imagen de nuestra ciudad, es imprescindible y urgente la dimisión de la alcaldesa socialista Mayte Fernández". Considera el PP que Fernández no debe ser la imagen representativa de Puertollano tras haber formado parte del equipo de Gobierno del socialista Hermoso Murillo, que fue su mentor, y que "los vecinos de Puertollano ni se merecen, ni aguantan más los casos de desgobierno del PSOE".

Además, entiende el PP que la detención de Hermoso Murillo, además de repercusión legal, debe tener una repercusión política y ha recordado que la actual alcaldesa formó parte del equipo de Gobierno de Hermoso Murillo desde 2007 hasta 2013, de la Junta de Gobierno Local y que, además, formó parte de la mesa de contratación para la adjudicación de las obras de construcción del Nuevo Cerrú como vocal de la mesa y concejal delegada de Adiministración Interna, Calidad de los Servicios Municipales y Contratación, Participación Ciudadana y Servicios a la Ciudadanía.

Al hilo de esta cuestión, ha recordado que el PP no participó en la mesa de contratación porque no estaba seguro de la legalidad de dicha contratación, concretamente sobre la financiación de las obras para la finalización del campo de fútbol del Cerrú con el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad local del Plan E, ya que entendía que la obra no debía ser financiada por el Plan E pues no era un proyecto de nueva planificación, como exigían los fondos, al ser una obra ya iniciada.

Berlanga ha anunciado que el PP se personará en esta causa cuando se levante el secreto de sumario, tal y como lo hizo en el caso del Coso Polivalente, en el que el ex alcalde del PSOE, el secretario y el aparejador también están imputados.

"El PP tiene una diferente vara de medir según a quien le ocurran las cosas"

Sobre la posible moción de censura anunciada por el Grupo Municipal del Partido Popular en el caso de que no presente su dimisión, la alcaldesa de Puertollano, Mayte Fernández, ha asegurado que el PP "tiene una vara de medir distinta según a quien le ocurran las cosas".