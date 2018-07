El PP pide ponencias sobre violencia de género antes de debatir la ley regional

El proyecto de Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha ya ha entrado en las Cortes regionales, con el objetivo de que pueda ser aprobado por unanimidad de los tres grupos parlamentarios. Así lo manifestó la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez de cara a su entrada en vigor. Pero de momento, la presidenta del Grupo Parlamentario Popular, Ana Guarinos, ha pedido al PSOE que acepte una propuesta para la celebración de ponencias sobre violencia de género antes de abordar el debate.

Según el PP, esta iniciativa serviría para que "más personas" enriquecieran el texto legislativo y argumenta que los socialistas se mostraron contrarios a la misma iniciativa en el marco del Consejo Regional de Transparencia. No ha desvelado sin embargo si los 'populares' presentarán enmiendas o no a esta ley porque el periodo de registro aún no ha terminado.

Por su parte, el PSOE ha mostrado sus reservas al respecto. El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Esteban, ha afirmado que la intención del PP, con su propuesta de ponencias, es "dilatar lo máximo el proceso legislativo". Se ha preguntado cuántas ponencias de este tipo se celebraban cuando gobernaba María Dolores de Cospedal y le ha dicho a los 'populares' que tienen que tener "las ideas claras" respecto a esta ley, que es una de las más "importantes".

De este modo, ha afirmado que la tramitación de la norma va a seguir los mismos cauces habituales y se ha preguntado si en el PP "son autónomos" para analizar esta ley o "tiene que venir alguien a contárselo".