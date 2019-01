El PSOE de Castilla-La Mancha cierra el nombre de los candidatos a las cinco capitales de provincia

El PSOE ya tiene candidatos a las Alcaldías de las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha y a algunos de los principales municipios de la región. Milagros Tolón, Pilar Zamora y Dario Dolz, han sido elegidos, respectivamente, candidatos del PSOE a las alcaldías de Toledo, Ciudad Real y Cuenca al no haberse presentado ninguna otra candidatura transcurrido el plazo establecido.

También han quedado proclamados candidatos socialistas a las alcaldías de Alcázar de San Juan, Tomelloso y Valdepeñas, los actuales alcaldes Rosa Melchor, Inmaculada Jiménez y Jesús Martín, respectivamente. Mientras que Isabel Rodríguez, actual diputada nacional y que fuese portavoz en el Gobierno de José María Barreda presenta candidatura en Puertollano tras anunciar la actual alcaldesa, Mayte Fernández su decisión de no repetir.

Desde la Ejecutiva regional del PSOE de Castilla-La Mancha han felicitado a todos los candidatos elegidos. Todos ellos, exceptuando el de Cuenca, han estado al frente de sus ayuntamientos durante los últimos cuatro años, realizando una "excelente gestión basada en la cercanía y en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos".

Por lo que se refiere al caso de Cuenca, el PSOE está convencido de que los ciudadanos apoyarán "de manera mayoritaria" a la candidatura encabezada por Dario Dolz, una candidatura "que despierta ilusión y que tiene muchas ganas de trabajar para sacar a Cuenca de la apatía en la que la ha sumido el gobierno municipal del PP".

El PSOE ya 'despejó' el nombre de los candidatos en Albacete y Guadalajara, Emilio Sáez y Alberto Rojo, respectivamente, sin la necesidad de primarias ya que no se presentaron otras opciones.

Agustina García Élez presenta candidatura en Talavera

La secretaria general del PSOE de Talavera de la Reina (Toledo), Agustina García Élez, ha presentado también su candidatura oficial al proceso de primarias del partido de cara a las Elecciones Municipales de mayo, cuyo plazo concluye este domingo, y con el orgullo de "ser la primera mujer del PSOE y pudiera llegar a la Alcaldía de Talavera".

Agustina García Élez ha presentado su candidatura al Ayuntamiento de Talavera Foto: Europa Press

En declaraciones a los medios en la sede del PSOE de Talavera, García Élez ha asegurado que es el momento de dar el paso por la complicada situación por la que atraviesa la ciudad, y lo ha hecho además escuchando "y mucho" a la militancia del PSOE y con el apoyo del secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

"Para mí personalmente sería un orgullo ser la primera mujer del PSOE que encabezara y pudiera llegar a la Alcaldía de Talavera", ha declarado rodeada por su familia y amigos.

La precandidata socialista ha señalado que ha llegado la hora de liderar un proyecto pues cuando todo va bien, ha indicado, "son muchos candidatos para poder o querer dirigir un barco que lleva un buen rumbo".

"Cuando se toman decisiones así, valoras por qué dar el paso y, sobre todo, hay una cosa clara y es que quiero a mi ciudad, me importa porque es donde vivo y vive mi gente y, por supuesto, quiero lo mejor para ella", ha indicado.

Si bien García Élez ha reiterado que no hay "varitas mágicas" para cambiar la situación de un día para otro, pero sí que hay que aportar los ingredientes necesarios que son, ha precisado, "trabajo y arrimar el hombro cuando más se necesita".

Ha apelado a conceptos de responsabilidad y de convencimiento de que se puede variar la situación con un cambio que "tiene que estar liderado por parte del PSOE, con un programa claro, real, abierto a la ciudadanía y consensuado con colectivos".

En este sentido, ha defendido que desde el PSOE no se va a "vender humo", por lo que no se va a conformar con acciones cortoplacistas porque Talavera necesita de cambios estructurales que llegarán de la colaboración de todas las administraciones.

"No puede haber un programa para Talavera donde se excluya a administraciones que necesita y tienen que apostar de forma decidida por esta ciudad", ha manifestado.