El PSOE cree que es "curioso" que Echániz, exconsejero de Sanidad, no apoyase a Cospedal

El diputado del Grupo socialista, José Luis Escudero, ha criticado que "Cospedal siga a lo suyo" y esté enfocada en ver "si puede mantener un sillón en Génova", lo que para el socialista muestra que la dirigenta 'popular' "siempre ha demostrado, y ahora lo vuelve a demostrar, que le importan más sus intereses personales que los de Castilla-La Mancha". Escudero igualmente ha ironizado sobre el número de candidatos a la presidencia del PP: "Más parece un lío". En este sentido, el parlamentario aseguró que habrá "un recrudecimiento de la guerra de dosieres y del fuego amigo" durante la próxima campaña electoral del PP.

Y de este modo, calificó como "curioso" que José Ignacio Echaniz, ex consejero de Sanidad y "mano ejecutora de las políticas de Cospedal y al que desde el PP le llamaban el amigo Nacho", le haya retirado su apoyo. "No confía en ella y sí en Pablo Casado", afirmó Escudero después de que Echániz acudiese a presentar los avales con el joven candidato. "Si el que fuera mano de Cospedal no la apoya, ¿cómo la van a apoyar los militantes o los ciudadanos?", se preguntó el diputado.

Por su parte, desde el PP han animado a sus afiliados a inscribirse y acudir a las urnas para elegir al futuro presidente del partido. "Estamos haciendo un llamamiento a que la gente se inscriba y haya la mayor participación posible", ha asegurado este jueves el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Velázquez.

El parlamentario defendió que el proceso de primarias en el PP está siendo "ejemplar", al tiempo que ha añadido que "si alguien quiere pertenecer a un partido en el que haya transparencia, libertad y un debate sobre las ideas, su lugar es el Partido Popular". Así, recalcó que el PP está dando un "ejemplo de democracia interna" y también está demostrando que es el "partido que mejor sabe hacer las cosas".

Finalmente, recalcó que del proceso saldrá un partido "más fuerte, renovado y regenerado" y, según ha incidido, en Castilla-La Mancha "hay un apoyo unánime" de los afiliados y simpatizantes en torno a la figura de María Dolores de Cospedal, "no solamente porque sea presidenta del partido en la región sino porque ha demostrado que sabe gestionar, ha sabido dar la cara y su discurso es el que necesita el PP".