El PSOE pide a la oposición "altura de miras" a la hora de formar gobiernos municipales

El secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, ha salido tras "dos días de resaca electoral" a valorar los resultados de las elecciones. De este modo, ha destacado especialmente que la participación en Castilla-La Mancha fue de las "máss elevadas" en el conjunto del país, algo que consideró como una "buena señal" del nivel de democracia y de la "fortaleza" de los castellano-manchegos.

Igualmente, señaló que el presidente de la Junta de Comunidades sale "más fortalecido que nunca" con un proyecto "para el largo plazo" y del "regionalismo sano". Además, recalcó que de esta manera, lo que se busca es una "senda de recuperación íntegra y total de los derechos perdidos en la crisis y de la etapa del Partido Popular. La ciudadanía habló claro".

De este modo, insistió en que lo que quiere Castilla-La Mancha es "altura de miras" y no "juguetear" con los intereses de la región, recordando que hay una "opción ganadora, la que apuesta por el progreso, mientras la opción perdedora apuesta por la crispación. "Esta es una apuesta por una región en positivo, que avanza y que no retrocede, que apuesta por lo público".

Sergio Gutiérrez también advirtió de que no sólo hay un "presidente claro", sino también opciones "claras" en los gobiernos locales y también en las diputaciones. "La ciudadanía ha apostado por el entendimiento y no por el boicot", recalcó, por lo que ha señalado que los consistorios deben ir por la "senda progresista" a través de una "vía clara". Esto es una advertencia especialmente para el Partido Popular, al achacó no tener un "líder claro". "Nos tememos que quieran buscar en los conflictos internos que ya estána apareciendo que haya responsabilidad añadida en los ayuntamientos donde se tiene que llegar a un pacto de investidura".

El socialista pidió así que no se "siga ralentizando la necesaria recuperación de muchas ciudades", por lo que hay que "optar por la altura de miras" y "optar a gobernar con el PSOE". "Entendamos el mensaje que con tanta contundencia ha enviado la ciudadanía y realicemos un pacto por Castilla-La Mancha con quienes tienen la confianza mayoritaria", instó. En este sentido, señaló, por ejemplo que el "PP vuelve a utilizar sus diputaciones como rehenes de estrategia electoral y utiliza a los parados de sus ayuntamientos como rehenes" al no entrar en los Planes regionales de Empleo. De este modo, ha señalado un ultimátum: "Tienen 24 horas para demostrar su oposición responsable y ordenar a las diputaciones que rectifiquen".