El PSOE rechaza dos propuestas para paliar los efectos de tormentas porque exceden competencias autonómicas

La mayoría absoluta del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ha rechazado sendas propuestas de resolución presentadas por Ciudadanos y Partido Popular en sede parlamentaria en las cuales solicitaban varias iniciativas para paliar los efectos de las tormentas sufridas en la región el pasado mes de agosto alegando que parte de esas peticiones pasan por competencias estatales.

En concreto, el PP pedía once iniciativas como ayudas excepcionales para reparar viviendas y establecimientos, limpieza de cauces de arroyos, ayudas directas al campo, un Plan de Empleo Agrario para que se pueda contratar mano de obra en el campo, retirar el amianto de naves industriales y acelerar la evaluación y peritaje de daños agrarios para facilitar las indemnizaciones en septiembre y octubre.

También pretendían adelantar ayudas de la PAC a los afectados, ayudas directas a las hectáreas de olivar con más de un 40% de daño o puesta a disposición de créditos blandos, además de pedir la aceleración de la declaración de zona catastrófica. Los cuatro diputados de Ciudadanos han apoyado esta propuesta, apoyo que no ha sido suficiente.

De su lado, los 19 diputados socialistas han apoyado su propia propuesta, en la que reclamaban que las Cortes destacaran la labor desarrollada por los servicios de emergencias y por los vecinos, que instaran a las administraciones a trabajar dentro de sus competencias y que pidan al Estado declarar las zonas catastróficas.

En virtud de esta resolución aprobada, el Parlamento pide al Gobierno regional "seguir con los seguros agrarios y mantener los acuerdos con entidades financieras por los cuales los agricultores pueden acceder en condiciones ventajosas a capital circulante". Cs también ha apoyado esta propuesta, que ha sumado por tanto 23 votos.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha sido el encargado de dar cuenta de las actuaciones ejecutadas por el Gobierno autonómica frente a los episodios de tormentas en una intervención parlamentaria en la que ha defendido que la mayor parte de recursos para atajar la crisis están en mano del Estado.

Así, ha reparado en que los ayuntamientos afectados ya han formalizado la petición de declaración de zona catastrófica y ha recordado que tanto PSOE como PP y Cs ya han pedido tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado propuestas de resolución similares. "Sería oportuno esperar a ver qué pasa en esos estamentos".

Mientras, el Gobierno intercederá para que se faciliten créditos blandos a los afectados, además de que incrementará la cuantía del adelanto de las ayudas de la PAC en octubre elevándolo hasta el 70% para que los agricultores afectados tengan más capacidad de maniobra.

Ciudadanos: o se ayuda o se fomenta la despoblación

La diputada del Grupo Ciudadanos Úrsula López ha sido la encargada por parte de su partido de fijar posición para estrenar el debate, y en su alocución ha pedido destinar "todos los recursos posibles" para paliar los destrozos de estas tormentas.

Desde la tribuna de oradores ha asegurado que no sólo feriantes y vecinos se vieron afectados por las lluvias torrenciales, sino que además más de 2.500 agricultores han presentado partes por daños en la provincia de Ciudad Real.

Ha parafraseado a varios vecinos de Ciudad Real para asegurar que si no se presta ayuda inmediata por parte de las administraciones en la zona del Campo de Montiel se estará promoviendo la despoblación del campo.

Es por ello que Cs pide "partidas presupuestarias específicas" tanto a la Junta como a las diputaciones de las provincias más afectadas para paliar los efectos de la lluvia y el pedrisco.

El PP critica la ausencia del Gobierno en las zonas afectadas

De su lado, la portavoz del PP --grupo que ha promovido este debate--, Lola Merino, ha tasado en una veintena de municipios los más afectados en toda la región.

Ha reparado en que en Villanueva de los Infantes la intensidad del pedrisco, que solo duró cinco minutos, hizo que descargaran "pelotas de golf" que "agujerearon tejados y rompieron lunas de coches".

daños en Villanueva de los Infantes

Cooperativas, viñedo, plantaciones de olivar y de pimiento fueron "arrasadas". "Solo en el Campo de Montiel las pérdidas agrarias rondan los 100 millones de euros", ha dicho Merino, antes de recalcar que el sector primario es "el motor" de estas zonas rurales.

Con todo, el pedrisco no solo se llevó por delante la cosecha, sino "toda la vida económica" de la comarca. La petición del PP pasa por ayudas directas a los damnificados, entre los que también se encuentran zonas de Albacete como Villarrobledo.

También ha habido daños en cultivos de ajo o pistacho en zonas de Cuenca como Las Pedroñeras o Belinchón; y en la Campiña de Guadalajara también se registraron daños.

Merino ha usado datos de entidades agrarias de la región que calculan en 200 millones de euros el montante total de las pérdidas del sector primario.

La parlamentaria ciudadrealeña ha querido tener palabras para destacar la "solidaridad" y el "comportamiento ejemplar" de los vecinos de las zona afectadas por el trabajo prestado durante la crisis. "Todos arrimaron el hombro por sus pueblos", ha dicho, para afear al Gobierno autonómico que no se haya acercado a visitar a estas localidades.

"El Gobierno prefiere dejar pasar el temporal. No apareció ni el presidente, ni ninguno de los consejeros. Había consejeros que estaban a 40 kilómetros de una zona afectada pero no se acercó. Los vecinos lo dieron todo, pero no el presidente ni sus consejeros", ha lamentado la diputada.

PSOE RECUERDA QUE DECLARAR ZONA CATASTRÓFICA ES COMPETENCIA ESTATAL

Por parte del PSOE, ha sido la diputada Joaquina Sáiz quien ha tomado la palabra, arrancando sus palabras con el recuerdo de que la Agencia Estatal de Meteorología ya había avisado del peligro de la gota fría.

Ha aseverado que se activaron los servicios de emergencias para establecer medidas de prevención, seguimiento y respuesta ante posibles crisis.

Para atender todas las demandas "se activaron todos los recursos necesarios" por parte de las administraciones, desde autoridades hasta bomberos o Protección Civil. Todos los recursos trabajaron de manera "impecable", por lo que la diputada ha querido verbalizar el reconocimiento de todo su Grupo Parlamentario.

Cuando se producen estas catástrofes, ha recordado, todas las ayudas y subvenciones aparejadas a la declaración de zona catastrófica pueden ser activadas a nivel nacional, y por lo tanto no es competencia autonómica. Es por ello que en el Congreso de los Diputados ya se han registrado peticiones en este sentido.

Sáiz ha negado que el Gobierno no estuviera presente en la crisis, y ha recordado que allá donde haya competencias autonómicas se actuará. Además, desde la Consejeria de Agricultura ya se han tomado acciones y se anticipará el 70% de la PAC antes del 16 de octubre, lo que será "un desahogo para los agricultores".

Por último, ha defendido que la Junta está subvencionando "con un gran esfuerzo" la contratación de seguros agrarios para que este tipo de siniestros "no afecten a los agricultores". "Se ha trabajado de forma impecable", ha zanjado la parlamentaria.

Frente a las peticiones de Cs y PP vía resolución parlamentaria, ha replicado que la propuesta del PSOE es "más realista" para la que ha pedido apoyo a los otros dos grupos parlamentarios. "Lo que ustedes piden no es de competencia autonómica", ha dicho antes de pedir un acuerdo conjunto.