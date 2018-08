La Pandorga de Ciudad Real una fiesta "libre, igualitaria y multicultural" que "se vive, no se cuenta"

La concejala de Festejos, Manuela Nieto-Márquez, en nombre de la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, ha hecho lectura del decreto de nombramiento del Pandorgo 'de hogaño', José Antonio López Rubio, ante una "abarrotada" Plaza Mayor. La concejala ha entregado al ya Pandorgo una reproducción de la Carta Puebla de Ciudad Real. El Pandorgo 2017, Magdaleno León le imponía la medalla que le acredita como nuevo componente de la Hermandad de Pandorgos, cuyo presidente le hacía entrega de un pergamino con su nombramiento.

Nieto-Márquez hizo lectura en la plaza del discurso preparado por la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, que con motivo de su enfermedad no pudo estar presente. En él, la alcaldesa reconoce que siempre he vivido esta fiesta como una vecina más pero este año tiene un significado "muy especial" para ella. "La Pandorga es una de las fiestas más conocidas de nuestra ciudad y aunque ya saben que la Pandorga se vive no se cuenta, también la estamos dando a conocer como forma de atraer visitantes y como forma de mostrarnos tal y como somos", ha señalado la alcaldesa.

“Nuestro Pandorgo, José Antonio López Rubio, es a partir de hoy el Pandorgo de Hogaño, nuevo miembro de la Hermandad de Pandorgos, para quien en propias palabras, -es un honor representar a la ciudad y agradece a la Hermandad de Pandorgos el haber confiado en él para ostentar la representación de Pandorgo-". La alcaldesa ha aprovechado además para felicitar a la Hermandad de Pandorgos por esos 30 años y por el trabajo realizado en "mantener los usos y costumbres que forman nuestras tradiciones, en transmitir el conocimiento de elementos sociales, culturales, valores, creencias, que debemos conservar para así conservar nuestra esencia".

“La fiesta de la Pandorga convierte a Ciudad Real en la capital nacional del folklore, con un programa que ha ido creciendo y que hoy recoge más de 30 actividades culturales, deportivas, lúdicas y gastronómicas. Una fiesta del pueblo y para el pueblo que debemos mantener y cuidar entre todos".

Pilar Zamora considera en este discurso que “la tradición une al Pandorgo la figura de nuestra Dulcinea”, por lo que ha trasladado la enhorabuena a Gema Camacho. “Una mujer trabajadora y sencilla, siempre dispuesta a ayudar. Una mujer orgullosa de sus orígenes, orgullosa de representar los valores de la mujer manchega. Una mujer que vive el presente y que será también protagonista del futuro”.

“La grandeza de una fiesta hace que dentro de la misma tenga cabida la tradición y la modernidad. Y es por ello que sin perder su esencia y sus raíces, la Pandorga se adapta a los nuevos tiempos y se reinventa cada año. Son muchos los matices que podemos encontrar. La Pandorga es una fiesta para quien quiera disfrutarla y siempre existirá una forma de hacerlo. Corriendo como lo hicimos hace unos días, degustando nuestra gastronomía, aprendiendo nuestros bailes, con la variedad de la música"

Por todo ello la alcaldesa invitaba a los vecinos y vecinas de Ciudad Real “a disfrutar de nuestra ciudad. Una ciudad más viva que nunca. Una ciudad joven, alegre y generosa. La capital de la provincia y la puerta de entrada para conocer nuestra cultura, nuestro valioso patrimonio tanto artístico como medioambiental, nuestros valores y a nuestra gente. La Pandorga es un lugar de encuentro, una fiesta del pueblo, para todas las edades y para todos los gustos. Es una fiesta libre, igualitaria y multicultural. En la Pandorga todas y todos tenemos un lugar, ese lugar de a mancha, Ciudad Real, de cuyo nombre nadie que venga a la Pandorga querrá olvidarse”.

Además en el acto se proclamaba a la Dulcinea 2018, Ana Belén Chacón, y a las Damas 2017, María del Hierro Ayala, María Isabel Calle Calle, Isabel de Los Reyes Mora y Ana Isabel Ruiseco Ruiz.