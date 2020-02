La abogada y presidenta de la Asociación Feminista L’Escola AC, Nuria González, ha presentado en Albacete su libro 'Vientres de Alquiler' en el que defiende que "parir y vender a tus hijos no es ningún trabajo, y tampoco es una libre elección, pues la necesidad y la desigualdad están siempre detrás de decisiones tan duras como tener que vender tus hijos a un tercero que pasa por encima de cualquier cosa para cumplir sus deseos”.

En este acto, en el que la autora ha expresado su agradecimiento por la invitación y de que esta se haya producido en el entorno de la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, también ha participado el secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE en Albacete, Emilio Sáez; la vicesecretaria general y secretaria de Igualdad del PSOE en la provincia, Amparo Torres; la secretaria de Igualdad del PSOE en la ciudad, Verónica García; así como representantes del PSOE en el Congreso de los Diputados, las Cortes Regionales, la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de la ciudad.

Nuria González ha incidido en que “el día 8 de marzo también debemos manifestarnos en contra de los vientres de alquiler y de cualquier otra acción que signifique que las mujeres tenemos que producir dinero para este sistema en el que vivimos. Esta debe ser una reivindicación absoluta del movimiento feminista y de las mujeres. No vamos a dejar que nos borren detrás de conceptos extraños como personas gestantes, diluidas en esa diversidad en la que todo parece ser feminismo y luego nada lo es”.

Por este motivo, Nuria González ha expresado que esta conmemoración ha de servir para “demostrar que las mujeres estamos aquí. Somos discriminadas desde que nacemos, porque nacemos mujeres. Esto tiene que estar más claro que nunca y así ha de ser el 8 de marzo, ya que estamos enfrentándonos a amenazas reales que nos quieren borrar del mapa y no lo vamos a permitir”.

'Vientres en alquiler', presentación en la sede provincial del PSOE en Albacete PSOE ALBACETE

Asimismo, el secretario general del PSOE, Emilio Sáez, ha expuesto que “la posición del PSOE, como partido que lleva el Feminismo en su ADN, solo contempla el abolicionismo para todas las prácticas que condenan a las mujeres a ser vasijas y a la mercantilización de sus cuerpos”.

De hecho, Sáez ha argumentado que “la práctica de los vientres de alquiler no se basa en un acto solidario, sino mercantil, una compraventa de bebés, que nace de las necesidades y dificultades de muchas mujeres, y nuestra postura no es casual, tampoco caprichosa, nace de un principio ético y moral: ser madre o padre no es un derecho, es un deseo, y como tal no puede llegar a través de una compraventa, en la que la parte más débil de la ecuación debe alquilar un bien inalienable, como es su cuerpo”.

Por su parte, la vicesecretaria general y secretaria de Igualdad del PSOE en la Comisión Ejecutiva Provincial, Amparo Torres, ha aseverado que “el PSOE tiene un posicionamiento muy claro, estamos en contra de la mercantilización del cuerpo de la mujer, el deseo de ser padre o madre no puede estar nunca por encima de los derechos de las mujeres y de los menores y sobre todo, de las mujeres más pobres del mundo que es a quienes afecta esta práctica, que es ilegal en nuestro país”.

Por último, Amparo Torres ha expresado que “no se puede desvincular la gestación y el embarazo del parto ni de ese sentimiento de apego que se genera durante la gestación”. Por este motivo, ha concluído, “vamos a estar en la primera línea de la defensa de los derecho y las libertades de las mujeres, porque los socialistas somos feministas y no podemos entender el socialismo sin que vaya vinculado a esa igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y esa lucha que debemos afrontar entre todas y todos”.