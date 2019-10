Pérez Borda (C's) denuncia un "agujero" de 1,2 millones de euros en el Ayuntamiento que gobernó el PP

El Ayuntamiento de Guadalajara tendrá que hacer frente a un “agujero económico” de 1.200.000 euros por los proyectos financiados con cargo a fondos europeos y que corresponden a "la suma de los sobrecostes" en los distintas actuaciones y obras EDUSI que el anterior equipo de Gobierno puso en marcha en la recta final de la pasada legislatura.

Así lo ha denunciado el primer teniente de alcalde del Consistorio alcarreño, Rafael Pérez Borda, quien achaca estos sobrecostes a “la improvisación que se llevó a cabo en la gestión los fondos europeos, que ha resultado nefasta”. En este sentido, el también concejal de Ciudadanos, lamenta “que todos los vecinos de Guadalajara vayamos a pagar errores motivados, en muchos casos, por prisas e intereses claramente partidistas con las elecciones a la vuelta de la esquina”.

¿A dónde fue el supuesto desvío presupuestario?

El primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo ha desgranado los importes que suman el presunto desvío presupuestario que denuncia el actual equipo de Gobierno, un total de 1.203.426,79 euros: el camino escolar seguro (25.156,18 euros); carril bici (26.083,12 euros); la obra en el río Henares (95.777,97 euros); la instalación de sistemas de alumbrado en el Patronato de Deportes (969.409,52 euros) y la instalación de luminarias LED en centros docentes (87.000 euros).

"El PP utilizó irresponsablemente los fondos EDUSI con fines electorales"

De todos los excesos de gasto no contemplados en el presupuesto, el primer teniente de alcalde destaca los relativos a la instalación de nuevos sistemas de alumbrado en instalaciones deportivas o centros docentes “que el señor Carnicero [en alusión al anterior vicealcalde] ejecutó sabiendo perfectamente que esos proyectos no serían financiados por Europa al cumplir las bases tal y como le advirtió la asistencia técnica por correo electrónico los pasados 27 de julio y 16 de agosto de 2017”.

En su opinión, "estamos ante un caso de extrema gravedad porque los señores Carnicero y Román pusieron en marcha dos proyectos que sabían que no cumplían los requisitos definidos por Europa en sus convocatorias, ocasionando ahora al Ayuntamiento un gasto no previsto superior al millón de euros, para el que no hay presupuesto”, ha asegurado.

Pérez Borda ha lamentado que el nuevo equipo de Gobierno, que conforman PSOE y Ciudadanos, “deba enfrentarse ahora a una situación tan compleja porque Román y Carnicero hiciese las cosas mal y de forma tan irresponsable, pensando solo en fotos para las elecciones”.

En este sentido, y para finalizar, ha recordado que el equipo del PP pretendió ejecutar en tan solo año y medio el 73 por ciento de toda la estrategia EDUSI, cuyo desarrollo estaba previsto en 5 años.

PSOE: "Este agujero deja al Ayuntamiento en una situación crítica"

La concejala de Hacienda, Lucía de Luz, ha mostrado su “profunda preocupación por el estado en el que este agujero económico del anterior gobierno del PP deja al Ayuntamiento”.

De Luz ha recordado que en este tipo de actuaciones “Europa te aprueba los proyectos a financiar, te da unas indicaciones y los ayuntamientos adelantan un dinero que después se reingresa cuando se justifica correctamente la obra”. Por ello considera muy irresponsable que el PP “gestionase de forma tan irresponsable estos fondos, gastando de más en muchos casos a sabiendas”.