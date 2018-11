Pilar Bonet, galardonada con el Premio de Periodismo Manu Leguineche

El presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, José Manuel Latre, ha hecho entrega este jueves del VI Premio Internacional de Periodismo Cátedra Manu Leguineche a la periodista corresponsal de El País en Moscú, Pilar Bonet patrocinado por la Diputación, la Universidad de Alcalá, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE) y el Ayuntamiento de Brihuega.

José Manuel Latre, presidente de la Diputación, ha felicitado a la periodista y ha reseñando la importancia y relevancia que ha tomado este Premio que ya tiene una trayectoria de seis años y que “aunque no es un número redondo, sí un tiempo significativo para echar la vista atrás y reflexionar acerca del camino que hemos andado”. “Son ya seis años en los que de forma institucional venimos reconociendo y trabajando para que la figura de Manu Leguineche, que encarna tantos valores necesarios hoy en día en esta sociedad, siga presente, se difunda y se aprenda”, aseguró.

Latre ha incidido en que “es de justicia y tenemos el deber moral de tratar de facilitar la transmisión del legado de Manu y de devolverle de alguna manera ese cariño y ese amor por nuestra tierra” y ha resaltado la unión con Brihuega, en la Alcarria del viaje de Cela.

Trayectoria de Pilar Bonet

Los temas a los que más se ha dedicado Pilar Bonet han sido problemas territoriales legados por la URSS y conflictos en Ucrania, especialmente Crimea y en Donetsk y en Lugansk, y antes, Chechenia y Cáucaso. Pero como bien recalca ella, Pilar Bonet no es corresponsal de guerra; pero sí corresponsal desde hace 32 años del periódico El País en Moscú donde ha pasado la mayor parte de su carrera profesional.

Hay que recordar que este Premio, que está dotado con 8.000 euros, se enmarca dentro de la Cátedra que lleva el nombre del periodista y que busca institucionalizar su figura y alentar al permanente estudio de la obra y legado periodístico y literario de Manu Leguineche de la mano de la Universidad de Alcalá de Henares. Además, la premiada será nombrada profesora honorífica de la UAH.

Por su parte, Pilar Bonet se mostró agradecida por el recibimiento de este premio y reparó en Manu Leguineche para describirlo como “un profesional admirado y respetado cuando yo era una estudiante para la que el oficio de escribir era un sueño”.

Bonet contó que “Manu había escapado de la España provinciana y nos informaba de fascinantes mundos lejanos. Para una adolescente obligada a regresar a recogerse a las 10 de la noche, Manu era un personaje envidiable y envidiado. Nunca pensé que tantos años después yo estaría aquí en su tierra de adopción para contarle que no he viajado tanto como él, ni he escrito tanto como él, pero que de él aprendí el instrumento básico de un periodista, la curiosidad por lo que nos rodea”.