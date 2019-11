El Plan SocioSanitario con horizonte 2025, "herramienta" para los desafíos del envejecimiento o las enfermedades crónicas

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Úrsula López ha sido la encargada de fijar la posición de su Grupo Parlamentario en esta Comisión, y ha comenzado recordando que la formación naranja ya ha enmendado a la totalidad el Proyecto de Presupuestos por "no ser el adecuado" y contar con ingresos "sobredimensionados".

Entre las dudas principales de Ciudadanos están no solo la desviación presupuestaria, sino la repercusión negativa en la humanización del servicio sanitario. "Hay profesionales que dicen que no pueden acceder a recursos bibliográficos porque la Junta no está pagando esos recursos", ha añadido.

Miembros del Grupo Parlamentario Ciudadanos Foto: Carmen Toldos

La ejecución presupuestaria del Plan de Salud Mental o las obras de los hospitales en marcha son otro punto de preocupación. Así, en el caso de la obra de Albacete, "los presupuestos solo aportan cuatro millones de euros", ha señalado la parlamentaria.

El parlamentario 'popular' Juan Antonio Moreno ha adelantado que acude "escéptico" a esta Comisión, ya que considera que a tenor de lo que trasladan los pacientes las cuentas en sanidad "tienen un escaso rigor presupuestario". Ha apuntado a un "desmesurado crecimiento" de las partidas para altos cargos, a lo que ha añadido que "se camuflan muchos gastos sin especificar a dónde va el dinero".

Fotos del Grupo Parlamentario del PP en las Cortes regionales Foto: Carmen Toldos

Otro extremo con el que ha sido muy crítico es una partida de medio millón de euros que desde Sanidad se transfiere a Radio Televisión Castilla-La Mancha, algo que ocurre desde las consejerías de Agricultura y de Educación; a lo que ha añadido sus dudas por los accesos al nuevo hospital de Toledo o el planteamiento con el hueco que dejará el Virgen de la Salud.

Por parte del PSOE, José Antonio Contreras ha expuesto la postura socialista poniendo en valor que aglutina más del 37% del total del presupuesto, más de un 15% desde 2015, lo que supone "un esfuerzo inversor importante" que ejemplifican el "compromiso" del Gobierno.

Estas cuentas, "muy inversoras en el ámbito social", son además "austeras y responsables", destinadas a "garantizar el cumplimiento de compromisos".