'Plantas de balcón: una convivencia milenaria' que mejora la calidad de vida y el medio ambiente

Ciudad Real ha querido sumarse a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio, con dos talleres, uno sobre plantas de balcón y otro con una ruta etnobotánica por Ciudad Real, eso si, de forma telemática adaptándose así a las circunstancias por la evolución de la crisis sanitaria.

“Para nosotros el Medio Ambiente no es solo un espacio aislado que hay que proteger sino que es todo nuestro entorno y nuestras prácticas cotidianas van a influir muchísimo en su calidad”, explica Sara Velázquez Díaz, coordinadora del Observatorio Ambiental de la Asociación GeoAlternativa, organizadora de ambas actividades.

El 4 de junio, tendrá lugar el primero de ellos: ‘Plantas de balcón: una convivencia milenaria’, desde las 18 horas de la mano de GeoAlternativa, para conocer más sobre las plantas con las que convivimos y lo que nos aportan. Se abordarán las plantas y su importancia para mejorar el medio ambiente y la calidad de vida en la ciudad, curiosidades históricas del cultivo de balcón y ventanas, las planta más cultivadas, así como consejos para mantenerlas en buen estado, para la recolección y utilización.

“Cuando hablamos de las plantas de la ciudad siempre nos vienen a la cabeza los grandes jardines y parques pero se nos olvida que hay otras muchas plantas que son muy importantes, como por ejemplo las plantas que tenemos en nuestros balcones o en los patios de nuestra casa”. A lo largo de este taller se explicará, por ejemplo, cómo mejoran el microclima, se hablará de sus aportes estéticos, emocionales, de sus aportes a nivel práctico o gastronómico: “Hay algunas plantas que si las tenemos en nuestra casa van a tener un uso mucho más directo en la cocina”.

Para ello, la Asociación ha seleccionado seis familias de plantas, incluyendo las más tradicionales que se cultivan en los balcones. “El geranio es la planta de balcón por excelencia en nuestra cultura, y vamos a hablar de su origen, de dónde viene, y de cuándo se empieza a cultivar en nuestro territorio".

Además y vinculado a la crisis sanitaria, Velázquez asegura que las plantas han podido ayudar a muchas personas a llevar mejor el confinamiento. "El olor de muchas plantas tiene propiedades, tanto físicas como emocionales, además las plantas utilizan esos aromas para reparar sus tejidos y eso tiene un efecto al respirar nosotros. Aquellas casas que hayan tenido más plantas en sus balcones, de una forma inconsciente sí que han podido tener una ayuda extra para superar el confinamiento".

Semana del Medio Ambiente de Ciudad Real

El día 6 de junio a las 11 horas tendrá lugar una ruta etnobotánica virtual por el entorno de Ciudad Real organizada por GeoAlternativa, destinada a vecinas y vecinos con ganas de aprender más sobre las plantas con las que convivimos y que tanto aportan.

“La etnobotánica es el conocimiento tradicional sobre plantas, el cómo se han usado por los diferentes pueblos. Está disciplina ahora se está recuperando, tuvo su fama en los años 20 y 30, luego cayó bastante y ahora se está recuperando, y de hecho se ha creado el inventario español de conocimiento sobre biodiversidad y lo que se ha hecho ha sido recopilar en toda España el conocimiento que tiene sobre todo la gente del campo y de cómo se usan”.

¿Cómo son los parques y jardines de Ciudad Real?

Sara Velázquez Díaz, coordinadora del Observatorio Ambiental de GeoAlternativa, ha asegurado que tanto ella como su equipo se han sorprendido de la variedad de especies que hay en los parques y en los jardines de Ciudad Real, tanto especies exóticas que vienen de otros territorios, como especies que son muy tradicionales pero que están en peligro de extinción o amenazadas.

Cedro del Líbano

“Hay una que me sorprendió mucho que estuviera en Ciudad Real porque es originaria de un clima que no tiene nada que ver que es el Cedro del Líbano, un especie que me ha llamado mucho la atención que esté en esta ciudad porque procede de las montañas del Líbano. El olor que tiene su madera también indica que tiene otro tipo de propiedades que la hacen muy resistente y hace que la podamos usar en forma de aceite esencial para otros fines terapéuticos”. Para inscribirse a cualquiera de los dos talleres hay que enviar un correo electrónico a admin@geoalternativa.org.