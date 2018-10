Poblete tendrá un centro de interpretación del sitio histórico de la Batalla de Alarcos

Los Ayuntamientos de Ciudad Real y Poblete sumarán fuerzas con la Junta de Comunidades y la Diputación para impulsar la puesta en marcha de un centro de interpretación del sitio histórico de la Batalla de Alarcos en Poblete, dentro de un marco de colaboración y acuerdo institucional, tal y como han puesto de manifiesto sus alcaldes, Pilar Zamora y Luis Alberto Lara, durante una reunión presidida por José Manuel Caballero, presidente de la Diputación provincial de Ciudad Real, y la delegada de la Junta de Comunidades en Ciudad Real, Carmen Teresa Olmedo.

Luis Alberto Lara ha presentado un proyecto que aspira a conseguir fondos FEDER en su desarrollo y que “buscaría poner en valor el Parque Arqueológico de Alarcos de una forma complementaria a las infraestructuras que ya existen, con la colaboración de ambos ayuntamientos”, en referencia a las instalaciones que ya existen en torno al yacimiento, gestionadas por el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Como ha subrayado el edil pobleteño, esta iniciativa, en la que las nuevas tecnologías serán protagonistas tanto para la nueva infraestructura como en el recorrido de la Vía Verde de Poblete que conduce al yacimiento, “sería una muestra de la colaboración entre distintas administraciones, optimizando los recursos que ponen a disposición de nuestros pueblos desde Junta y Diputación, para culminar un proyecto que va a suponer aumentar el número de turistas”, cuya visita comenzaría en el centro de interpretación de la Batalla y terminaría en el propio yacimiento.

Además, ha recordado que en ese proyecto se optimizarán también recursos aportados por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno regional, pues se crearán puestos de trabajo vinculados a los talleres de empleo aprobados para Poblete, como son los de guías turísticos y guías de rutas en bicicleta, además de contar con la incorporación de dos jóvenes cualificados dentro de la convocatoria de Garantía juvenil de esta misma Consejería. “Es algo redondo y va a suponer la culminación y realidad del proyecto que hemos buscado siempre para Alarcos”, ha resaltado el primer edil pobleteño.

Parque Arqueológico de Alarcos Foto: Turismo de Castilla-La Mancha

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, reconocía que con esta colaboración “lo que venimos a hacer es tirar fronteras, porque lo que no podemos hacer es separar las actividades que se realizan en Alarcos, tanto por Ciudad Real como por Poblete. Recordaba cómo desde Ciudad Real se ha dinamizado la actividad en Alarcos con talleres infantiles para que los escolares conozcan la historia de la Batalla, con música, visitas guiadas, audioguías… “pero no podemos ir cada uno por nuestro sitio, porque lo importante es sumar y no dividir. Y esto es lo que estamos haciendo el alcalde de Poblete y la alcaldesa de Ciudad Real. Estamos sumando recursos para que Alarcos sea esa joya que tenemos los dos municipios, y que queremos potenciar”.

Zamora reconocía que Alarcos es riqueza y turismo para nuestra provincia y nuestra región, y este Centro de Interpretación del sitio histórico de la Batalla “es un recurso más y lo que no podemos es ir cada uno por nuestro lado, como se fue en otras ocasiones en las que esa frontera era más alta. Nosotros hacemos proyectos conjuntos y enriquecemos a Poblete y a Ciudad Real. Aquí las administraciones no vamos cada uno por un lado. Los Ayuntamientos, que somos buenos vecinos, también queremos trabajar de manera conjunta”.