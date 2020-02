En busca de una nueva dirección de Podemos Castilla-La Mancha: "Es importante no generar una candidatura de dimitidos"

Dos movimientos claros se perfilan ya de cara a conformar una nueva dirección en Podemos Castilla-La Mancha, un partido que actualmente está dirigido por una Gestora.

Por un lado, ‘Cuidando Podemos Castilla-La Mancha’, movimiento de marcado carácter ‘molinista’ que el pasado 17 de febrero daba un paso adelante para “llamar a un proceso de unidad, transparencia y participación desde las bases” de cara a la próxima Asamblea Ciudadana Autonómica que se celebrará el próximo 21 de mayo.

Este viernes, sale a la palestra ‘Todas somos Podemos. Tejiendo redes en Castilla-La Mancha’ con un mensaje similar, pero ya con la idea clara de forjar candidatura para “responder a ese llamamiento a la unidad”.

Esta candidatura todavía no tiene nombres, según las fuentes consultadas por eldiarioclm.es. “Queremos priorizar la participación, es una candidatura que está por configurar. Está totalmente abierta para captar perfiles técnicos y políticos para sostener el trabajo futuro, sin bombas de humo” y en ella está “parte de la militancia que durante estos meses ha estado sosteniendo el partido, junto a nuestros cargos públicos municipales”.

En ella, añaden, “está la militancia de base que no se siente representada por el otro colectivo”. Si algo tienen claro sus impulsores es que “hay que trabajar de otra manera”. Un trabajo que pasa, en primer lugar, por “no abandonar”.

Este movimiento afea el derrotismo de la anterior dirección regional que dimitió en bloque el 29 de mayo de 2019, tres días después de los malos resultados obtenidos en las elecciones autonómicas.

“Es importante no generar una candidatura de dimitidos” y que la nueva dirección tenga “continuidad, capacidad de diálogo, de revisar acciones, de estar en consonancia con lo que venga desde el ámbito estatal, de profundizar en la coordinación de las confluencias con las demás organizaciones afines y de consolidar militancia y participación. Y desde luego, no salir corriendo”.

Creen que fue un error “salir corriendo, porque si la izquierda solo va a militar cuando tenga buenos resultados, lo llevamos claro”.

El movimiento ‘molinista’ celebra Asamblea Abierta este sábado

Cuidando Podemos, movimiento para configurar una candidatura "de unidad" de cara a dirigir Podemos Castilla-La Mancha

Precisamente este sábado 29 de febrero se celebra Asamblea Abierta del movimiento Cuidando Podemos Castilla-La Mancha’ en Alcázar de San Junta. Un movimiento -que no candidatura formal- que encabeza, José Luis García Gascón, el que fuera director general de Participación Ciudadana en la pasada legislatura, en el Gobierno regional de coalición PSOE-Podemos. Recientemente, el portavoz de la Gestora que dirige provisionalmente Podemos Castilla-La Mancha, Jorge Uxó, había dejado "la puerta abierta" al retorno de los miembros de la dirección regional que dimitió tras el 26M.

Uxó confiaba hace diez días en una candidatura regional “de unidad”, aunque de haber más de una, matizaba, "la democracia siempre es buena".

‘Todas somos Podemos. Tejiendo redes en Castilla-La Mancha’ sostiene que tras la dimisión de anterior dirección del partido se dejó “una situación política y organizativa muy compleja, abandonando nuestro proyecto a la deriva”.

“Estamos muy al tanto de la línea de trabajo de los compañeros del otro movimiento. Lo respetamos muchísimo, saludamos la iniciativa y…¡Viva la democracia interna de los partidos!, sostienen las mismas fuentes.

"No se puede contar con personas que nos llevaron a la situación de dimisiones en bloque"

“Nosotros tenemos claro que no se puede repetir lo que sucedió. Mucha gente era, entre comillas ‘molinista’, y muchos han salido decepcionados, otros no tanto. No estamos por generar una cacería de brujas respecto al pasado, pero hay líneas de pensamiento y trabajo que creemos que hay que reconducir. Y sobre todo escuchar realmente a la gente, que la participación sea sostenida”.

Y si algo tienen claro es que "en el futuro habrá que sentarse juntos en una mesa y tirar para adelante" después del vacío de cerca de un año marcado por los constantes periodos electorales.

"Hubo compañeros trabajando 16 horas al día. Se hizo un gran trabajo por parte de los técnicos y de la gestora. Hay que reconocer a quienes sostienen en partido pero también contar con las bases".

Desde el movimiento ‘Todas somos Podemos. Tejiendo redes en Castilla-La Mancha’ se insiste sin citar nombres: "Hay personas que no están hoy legitimadas para participar en determinados ámbitos porque los acaban de abandonar. No vamos a definir la candidatura de nadie pero si vamos a pactar, no se puede contar con la gente que nos llevó a la situación de dimisión en bloque. Es un deseo".