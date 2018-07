Podemos no descarta "algún caso de primarias conjuntas" con IU o Equo para las candidaturas municipales de 2019

Podemos Castilla-La Mancha se presentará por primera vez a las Elecciones Municipales en 2019, después de que en los anteriores Comicios se optara por presentar candidatura únicamente a la Presidencia de la Junta, en el ámbito autonómico.

En estos días, antes de las vacaciones de agosto, se trabaja en avanzar en estas candidaturas aunque no será hasta el otoño cuando se defina dónde se presentará Podemos. El cómo y con quién vendrá un poco más adelante.

Hay plazo hasta febrero de 2019 que, previsiblemente, no se agotará. La secretaria de Organización de Podemos Castilla-La Mancha, María Díaz, explica cómo va el proceso y la negociación con el principal socio autonómico para la cita electoral, Izquierda Unida.

Ha concluido el primer plazo otorgado por Podemos para que desde los municipios se presenten memorias políticas, con un proyecto incluido, para concurrir a las Elecciones Municipales. Solo se han presentado las de Villarrobledo y Valdepeñas. ¿Qué significa?

En estos municipios hay un trabajo de largo recorrido, tenían avanzado el trabajo y es más fácil materializarlo. Los plazos eran, además, muy ajustados en esta primera tanda pero me consta que están ya trabajando en otros muchos municipios. Para la segunda se presentarán más.

De todas formas aunque los plazos de las tres tandas estén marcados (1 de julio, 1 de septiembre y 1 de noviembre) el proceso estará permanentemente abierto.

¿Cuantas candidaturas esperan materializar al final del proceso?

Es complicado, no puedo hacer un cálculo, ni siquiera pensar en aquellos lugares donde tenemos círculos activos porque no es condición necesaria. El máximo posible, allí donde haya base, pero prefiero no aventurarme porque tenemos que presentarnos con todas las garantías.

¿Las capitales de provincia están incluidas dentro de este mismo proceso?

Por defecto allí presentaremos candidatura, a no ser que el Consejo Ciudadano Autonómico por algún motivo o deficiencia detectada, decida que no se haga, de manera motivada.

También deberán la correspondiente memoria política y ajustarse a los mismos plazos del calendario.

¿Esperan presentar candidatura también en Puertollano y Talavera?

Espero que sí, pero siempre hemos dicho que hay máxima autonomía para los municipios. Siempre hemos estado respaldando que las haya en los sitios más importantes, sin abandonar otros por supuesto. Pero se tienen que dar todas las condiciones. Estamos en la lógica de no presentarnos a cualquier precio.

¿Cuándo terminará el proceso con primarias incluidas?

Tal y como marca el calendario, antes de febrero de 2019 hay que decidir si hay primarias conjuntas, si las hubiera. El protocolo marca que Podemos haga sus primarias por separado, pero puede darse algún caso en el que se hagan de forma conjunta con otras fuerzas políticas.

¿Qué papel va a jugar IU? Porque ustedes han hablado de confluencia con Equo, en Valdepeñas y con ‘Se Puede Villarrobledo’ en esta ciudad albaceteña…

Lo tienen que trabajar los municipios, comenzar el diálogo y trabajar por la vía de los hechos. Dependerá finalmente de ellos. Los acuerdos deben venir desde abajo, con todo el apoyo de la dirección autonómica. Además, no queremos que se arregle en un día porque no sería bueno, es más una carrera de fondo.

¿Diría que progresa adecuadamente el proceso de confluencias en los dos niveles, autonómicas y locales?

Creo que sí. La voluntad que hemos visto y el ambiente es que haya confluencia. Hay que trabajar por ella. En todas las reuniones todo el mundo está convencido no sólo de que hay que sumar sino multiplicar.

Nosotros desde luego trabajamos intensamente para que esa sea la fórmula. La confluencia es muy importante, nosotros nacimos de una.

¿Ve factibles y generalizadas entonces en los municipios de la región esas candidaturas de unidad popular que se han puesto como meta?

Creo…Los municipios de Castilla-La Mancha…Cada uno es muy especial. Es pronto para generalizar, probablemente se den diferentes situaciones pero de manera amplia hay muchas condiciones para que se dé la confluencia en los municipios también.

IU recuerda que su estructura en lo local supera en mucho a la de Podemos y que eso debe ‘pesar’ en las fórmulas de confluencia local, en quien encabeza las candidaturas... ¿Está de acuerdo?

A la hora de la negociación posterior hay que tener en cuenta muchas cosas. No sólo el peso que se haya tenido hasta el momento, que por supuesto habrá que tenerlo en cuenta, sino qué es lo que puede o no sumar.

Me decía el secretario general del PCE, Enrique Santiago, en una entrevista que no es tan importante que Juan Ramón Crespo sea o no el candidato de Unidas Podemos- IU- Equo a la Presidencia de la Junta ¿Qué le parece?

Nosotros podemos estar en esa misma línea. Pero no voy a opinar sobre las decisiones que afecten a IU exclusivamente.

Siempre hemos dicho que los candidatos los pone la ciudadanía con unas primarias y por tanto no es lo más importante. Lo es la confluencia y que detrás haya un proyecto político con puntos en común, que tenemos muchos.

Lo que tenemos que poner sobre la mesa es un reto político que realmente venga a consolidar el cambio en esta región y en los municipios. Eso tiene que primar. Los candidatos, seguramente es lo que decimos todos, pero en este caso es que es verdad: es lo último. En Podemos los deciden los inscritos e inscritas.

“No nos da miedo que haya desavenencias en el seno de Podemos” en Castilla-La Mancha, de cara a las Elecciones Autonómicas en 2019, decía también en alusión a las discrepancias entre José García Molina y David Llorente. ¿Qué le sugiere?

Esto de las desavenencias…También las hemos visto entre Emiliano García-Page y Pedro Sánchez. ¿Esto ha supuesto algún problema? Nosotros estamos en otra cosa y me parece que el Grupo Parlamentario siempre ha votado lo mismo.

También apuntó que IU va a trabajar por mantener fórmulas en las municipales como Ganemos o Ahora y sin excluir a nadie. ¿Está de acuerdo?

No sé…Habría que concretar. Una cosa son los nombres y otra las fórmulas. Respecto a los nombres tenemos el mandato concreto de que aparezca Unidas Podemos-IU-Equo…

Sí, pero sobre todo de cara a las Elecciones Autonómicas porque para las Municipales se ha dejado algo más de flexibilidad…

Sí, hay algo más de flexibilidad pero hay que estudiar qué es lo que suma y qué es lo que resta. Lo que puede tener más o menos potencial. Habrá decisiones que tengan que tomar el Consejo Ciudadano Autonómico y el Estatal.

Estamos de acuerdo en que no hay que excluir a nadie. Si esa es la premisa hay fórmulas de todo tipo: jurídicas, políticas…más allá de nombres y de caras.