Podemos pide a IU presentar mociones en ayuntamientos de la región para declarar a Cospedal ‘persona non grata’

Podemos Castilla-La Mancha ha solicitado a IU que apoye su iniciativa parlamentaria -que no ha sido admitida a trámite por la Mesa de las Cortes para su debate- de declarar a María Dolores de Cospedal ‘persona non grata’ en la región mediante la presentación de mociones en los ayuntamientos en los que cuenta con representación.

“Un guante” que ha recogido el coordinador regional de IU, Juan Ramón Crespo, afirmando que, a pesar de que la decisión se aprobará el próximo lunes en un acto interno del partido, “casi con toda seguridad -IU- va a estar de acuerdo en presentar la moción en todos los ayuntamientos de la región -en los que cuenta con representación-“.

“Para nosotros no es solo una declaración institucional, es también una declaración de principios. No puede ser que una persona que ha utilizado los instrumentos del Estado de Derecho para su beneficio, el de su familia, para sus negocios y su partido, represente a Castilla-La Mancha bajo ningún concepto”, ha recalcado García Molina en declaraciones a los medios tras la reunión que han mantenido ambas formaciones con Ganemos Toledo.

En este sentido, el líder de Podemos en la región ha subrayado que “más allá de que llevemos adelante este debate en las Cortes”, espera que esta iniciativa “se pueda también replicar en todos los ayuntamientos de la región”. García Molina ha mostrado su disconformidad con el rechazo de la Mesa de las Cortes de esta acción parlamentaria ya que afirma que él ha formado parte de este órgano que en otras ocasiones “ha interpretado que podían ser de interés regional cosas de lo más diversas”.

“Negar el debate me parece insólito”

“A mí me sorprende tremendamente que la corrupción y los efectos que esta tiene en la vida de los castellano-manchegos no sea una cosa de interés para Castilla-La Mancha. Que los posibles fraudes y que la utilización de los instrumentos del Estado de Derecho para fines partidistas no sea de interés… creo que ese debate lo tenemos que tener en las Cortes. A partir de ahí, cada grupo tiene que tomar la decisión que crea pero negar el debate me parece insólito”, ha agregado el secretario general de Podemos.

De su lado, Juan Ramón Crespo ha agregado que su formación no pueden “quedarse de perfil” ante este asunto. “Hemos visto como una expresidenta de Castilla-La Mancha ha tenido que dimitir no por un hecho que ella ha anunciado sino porque ha sido descubierto. Ha tenido que abandonar su puesto de diputada”, ha apuntado.

En este sentido, ha abogado porque sea cada una de las corporaciones “las que digan si están o no de acuerdo” en promover esta declaración de ‘persona non grata’, una iniciativa que el presidente regional, Emiliano García-Page, ya ha apuntado que no apoyaría.