Podemos no cree que el PP se niegue a apoyar el Acuerdo por la Paz y la Convivencia

José García Molina, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, ha comunicado, los avances del Acuerdo Estratégico para la Paz y la Convivencia en Castilla-La Mancha y se ha mostrado seguro de que todos los partidos políticos con representación en las Cortes regionales lo apoyarán para sacarlo adelante. "No me cabe en la cabeza que el PP no firme este acuerdo. Me extrañaría muchísimo y no creo que se de ese caso de no apoyo", explicaba el dirigente. Esto, a pesar de las críticas que los 'populares' han manifestado en relación con el acuerdo.

En los últimos meses, describió Molina, se han dado "los últimos" pasos del acuerdo para conseguir un documento tras reunirse con "muchas" organizaciones que trabajan en distintos ámbitos, tanto sociales como culturales, entre las que se cuentan asociaciones que trabajan con personas refugiadas o migrantes y que han ayudado a añadir medidas para las políticas de prevención de todos los procesos de "estigmatización" y "radicalización".

"En una sociedad democrática no tienen cabida actitudes o políticas culturales religiosas radicalizadas que atenten o menoscaben estos procedimientos de la democracia y lo que hemos hecho es ir recalando con la sociedad civil y política", explicó el vicepresidente segundo. El Plan ha sido enviado también a 11 organizaciones sindicales de la región y a más de 50 partidos políticos con representación de todo ámbito.

José García Molina, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

En este sentido, Molina ha recalcado que se ha seguido es hacer parte a la sociedad civil de las políticas que se presentan en el documento base que se recoge. "Son aportaciones con sentido mayoritario, que generaban mayor nivel de consenso y acuerdo respecto a las problemáticas que se han querido atajar", explicó García Molina, por lo que se han incorporado a este primer documento que quiere dar su pistoletazo de salida tras su firma "unánime". El plan, recalcó, sigue las directrices de Europa que todavía van con "cierto retraso" tanto en España como en Castilla-La Mancha.

Son tres ejes los que definen el documento, que quiere representar un proyecto con cohesión social "en un sentido amplio" y también como "elemento preventivo de primer orden". Para ello, recordó Molina, se propone la creación de un Observatorio de Derechos Humanos. Por otro lado, se buscan elementos para la convivencia interreligiosa, para buscar "la mejor forma de vivir juntos" entre las distintas religiones. "Creemos que este diálogo interreligioso se institucionalice y por eso se proponen medidas para esta agenda como un foro anual para reunir las confesiones y debatir sobre tolerancia y respeto, y el papel de la religión en las sociedades contemporáneas".

Finalmente, se tratará la promoción cultural de los derechos humanos, que es "otro mandato europeo" que señaló como una "obligación casi política y ética de todos los gobiernos que se digan democráticos". Por eso, recalcó que esperan que todas las organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales vayan contestando para sacar adelante el Acuerdo "lo antes posible".