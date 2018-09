Podemos denuncia el uso "indebido" de un vehículo de emergencias en un festejo taurino en Valdepeñas

Podemos Valdepeñas ha denunciado la utilización “indebida” de un vehículo de emergencias en un festejo taurino en la localidad. En concreto, la formación ha dado a conocer que el pasado sábado, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (UVI móvil) arrastró un toro desde el ruedo hasta el desolladero, “ante las miradas atónitas, la guasa y la vergüenza ajena de los espectadores”, asegura Podemos.

“Es una falta de respeto a un material y a unos profesionales que están en la plaza para otra cosa, y no para hacer el arrastre de un toro. Entendemos que hay una incidencia por la cual no se puede arrastrar el toro por los medios habituales, pero se debería haber buscado otro medio que no fuera uno tan caro y a través de un profesional que no está para eso”, explica Alberto Rodríguez, miembro de Podemos Valdepeñas.

Esta acción ha tenido “una gran repercusión” en las redes sociales con más de 13.000 visualizaciones del vídeo que ha compartido Podemos Valdepeñas en su perfil de Facebook. “Solo queremos llamar la atención de que estos medios sanitarios no están para esto en la plaza. Entendemos que no hay ninguna vulneración del reglamento y no hay nada que denunciar de manera legal pero reiterar el respecto a ese técnico de transporte sanitario”, asegura Rodríguez.

“Frente a un posible enfoque del hecho como fruto de circunstancias sobrevenidas, es preciso alzar la voz y denunciar el uso injustificado de un vehículo sanitario para estos menesteres y, al tiempo, ayudar a dignificar a quien desarrolla su actividad profesional en el transporte sanitario, pues han visto desprestigiada su importante labor hacia la población con esperpentos como este”, denuncia la formación.

“Me consta que las cuestiones previas, el reconocimiento a los animales y el cumplimiento de los requisitos por parte de los delegados en la plaza de Valdepeñas son bastante estrictos pero esto es una chapuza que tan poco demuestra por los profesionales”, concluye Alberto Rodríguez