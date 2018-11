Podemos destaca "el juego limpio" y "la buena participación" en las primarias, a pesar del descenso en el censo

Podemos está "muy contento" con la participación en las primarias recientemente celebradas, en las que se eligió a José García Molina como candidato de la formación para la presidencia de la Junta de Comunidades. "Estamos muy contentos de que una vez más la gente haya decidido en Podemos quien tiene que ser candidato o candidata, a diferencia de otros partidos donde señala el dedo divino", explicó la secretaria de Organización, María Díaz.

El porcentaje ha sido "muy bueno", aseguró, ya que llegó al 77,2% sobre los verificados en las primarias regionales y al 73% en el caso de las locales de Albacete, a las que acudía sólo una lista. "Esto demuestra que a la gente que se le pide que participe quiere tomar las decisiones", recalcó Díaz. Además, quiso afirmar que se ha "jugado limpio" en un proceso "bastante ejemplar". Sin embargo, el censo de Podemos ha bajado y eso se ha hecho notar en estas primarias. "Había un censo elevadísimo, que ahora vamos haciendo más real y los que estaban llamados a votar son los verificados", explicó María Díaz, un total de 3063 personas, señalando que el descenso de estos números ha sido general en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, recalcó que "yo miro la participación de las primarias del PP y el PSOE y me causa bastante risa".

En cuanto a las circunscripciones, ha explicado que la pesona que lidere cada provincia dependerá de las decisiones que se tomen por las direcciones de los partidos que accedan a una confluencia, además de respetar la prioridad de las listas cremalleras. "No podemos decir que haya una lista definitiva, el resultado final de la papeleta será producto de la confluencia", puntualizó. Por parte de Izquierda Unida, Juan Ramón Crespo ha sido el único que se ha presentado como candidato a la Junta de Comunidades, por lo tanto se deberá estudiar por cuál circunscripción se presentará.

En este sentido, Díaz admitió que "cabe la posibilidad" que David Llorente, que quedó segundo como candidato a la Junta de Comunidades, no vaya finalmente como cabeza de lista por Guadalajara, provincia por la que salió elegido diputado regional en las elecciones de 2015. "Pueden surgir muchas cosas, negociaciones que no están cerradas", según explicó la secretaria de Organización.

Auditoría pedida por Llorente

En cuanto a la auditoría externa que David Llorente ha pedido de todo el proceso de las primarias, Díaz ha criticado que se ponga el duda el trabajo dentro del partido y ha asegurado que en Podemos "somos muy escrupulosos con los procesos, que son muy seguros. El lunes se estuvo todo el día en la sede de Podemos en la calle Princesa haciendo un antifraude donde participan representantes de candidaturas, distintas personas de la secretaría de Organización y de la empresa externa que lleva el proceso. Hemos establecido un sistema mucho más seguro de verificación y yo es que confío plenamente", recalcó.

Además, ironizó con que hay que ser elegante "siempre, cuando se gana y cuando no se gana", y desechó los argumentos de Llorente señalando que el equipo técnico se rige bajo unos reglamentos que son públicos y que los nombres de sus miembros son públicos, con excepciones. "Básicamente, organizan un debate, no hacen nada más. Todo el otro proceso, quien vela es el comité electoral no el equipo técnico. Cuando uno se presenta a unas primarias tiene que saber los órganos, las personas que están dirigiendo y cómo se designan". Díaz tampoco ha querido hacer comentarios respecto a los nueve consejeros ciudadanos que han pedido su dimisión como secretaria de Organización y ha recordado que en el consejo hay más de 30 miembros.