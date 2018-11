Podemos: "Es crucial el empoderamiento de la ciudadanía, del discurso político que se está implantando"

La 'Ruta Estatal del Cambio' de Podemos llegó a Toledo, donde la diputada nacional Gloria Elizo celebró el trabajo del partido autonómico como uno de los exponentes de los cambios "radicales" en la configuración de la política autonómica. Elizo participó junto a José García Molina, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades y los diputados del grupo Unidos Podemos, Marcelo Expósito y Meri Pita, en una mesa redonda con simpatizantes del partido que pudieron debatir acerca de los cambios que se han vivido desde la entrada de la formación morada en el panorama político español.

"Esperamos que en el 2019 a nivel municipal sea otro de los grandes cambios", explicó García Molina, quien señaló que la lisa de cambios es "larga" y por eso es "necesario" tener la oportunidad de hablar con los ciudadanos para estudiar su evaluación y ver cuál es el trabajo que "todavía queda por realizar". Elizo explicó que en Castilla-La Mancha observan un ejemplo de "políticas que enraízan con las necesidades de la gente". "La configuración de este cambio que vemos a nivel estatal se ha configurado a nivel autonómico".

Como no podía ser de otra manera, la moción de censura que Pedro Sánchez sacó adelante meses atrás tuvo un papel destacado en las intervenciones de los políticos, que sobre todo expusieron la importancia de la participación de Pablo Iglesias. "Ha habido muchos hitos políticos, fundamentalmente la moción de censura y el acuerdo de los presupuestos", explicó la diputada por Toledo, que señaló que se debe poner encima de la mesa que "sí existe otra forma de hacer política, que hay necesidades que tienen que ver con la eliminación radical de la corrupción y de las políticas de recortes, para hacer política con las necesidades de la gente".

Elizo recordó en el acto que la fuerza del partido recae en que son "representantes con una potencialidad inmensa", lo que a su juicio se observó en la negociación de la moción de censura y los presupuestos. "Ya nada es gratis, como era antes. Ese cambio sustancial comienza a operar gracias a la incorporación de Podemos al ciclo político y el régimen es el primero en darse cuenta", relató ante los asistentes al acto. Por eso, señaló, "es crucial el empoderamiento de la ciudadanía, del discurso político que se está implantando".

García Molina explicó que al entrar en las instituciones vieron que "nosotros los descolocamos más a ellos", en referencia a los miembros de partidos tradicionales como el PP y el PSOE. "Era un doble desconcierto. Ellos no sabían quienes eran estos intrusos que finalmente fueron determinantes", recuerda. De este modo señaló que Podemos juega "con dos bazas": por un lado demostrar que "saben estar" y que "son solventes" sin convertirse "exactamente en lo mismo que el bipartidismo".

Sin embargo, tuvo también una advertencia: "No es fácil y las reglas del juego siguen siendo suyas. No lo podemos olvidar". Por eso, señaló que la formación morada todavía debe ser "determinante" en todos los aspectos y no sólo aquellos en los que implica sacar adelante medidas legislativas, sino para "cambiar las reglas del juego". Para ello quiso poner como ejemplo la Ley de Participación Ciudadana, que será de las "más completas" que existan y que, asegura, llegará "en breve" al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. "Más que las medidas y los discursos, la clave está en las reglas del juego y creo que todavía nos falta", concluyó.