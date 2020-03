"Preocupación" en Castilla-La Mancha por los equipos de protección y las camas para pacientes críticos

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha asegurado que se están repartiendo "todos los equipos de protección" que se pueden, cifrando en unas 200.000 las mascarillas que se han repartido hasta ahora en la región. "Insistimos en el buen uso y en que sean los canales adecuados los que se usen para pedir estos equipos. No es igual pedirlo en cualquier medio", recalcó.

"La capacidad asistencial nos preocupa y ocupa muchísimo", afirmó también el responsable regional de Sanidad que insistió en que tienen "todos los planes de contingencia en marcha". "Es el sistema sanitario público el que debe dar la respuesta y así lo hacemos", recalca. La respuesta, hasta ahora, ha sido al "cien por cien".

Además, Fernández Sanz celebró que hay 1.500 urgencias menos que hace una semana, lo que achaca a que la campaña de la Junta para seguir los canales adecuados en un posible caso de coronavirus "está dando fruto" y que los ciudadanos están reaccionando adecuadamente. "Esto también nos permite que agrandemos los espacios de servicios de urgencias".

Por otro lado, explicó que aunque haya hospitales con menos camas disponibles, los pacientes pueden trasladarse de un área sanitaria a otra. "Nos preocupan las camas de críticos y las UVIs", expresó. Actualmente en la región hay 49 camas a disposición de las Unidades de Cuidados Intensivos en la región, lo que "de momento" ofrece la posibilidad de dar una respuesta adecuada. Pero, además, afirmó que ahora no hay que dar respuesta "no sólo a la región", sino también a personas de comunidades vecinas como Madrid.

"Me preocupa que la información que se traslada desde las redes no sea la más exacta posible y también apelamos a la solidaridad de la buena utilización de los Equipos de Protección Individual", concluyó. En cuanto a las solicitudes a la ciudadanía que circulan por las redes de hacer EPIs con, por ejemplo, bolsas de basura, desde la consejería de Sanidad explican que "no es la forma más idónea" de solicitar ayuda.