La Presidencia de Honor de Dolores de Cospedal ya no entra en los planes del PP castellano-manchego

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha querido dejar claro que la opción de que su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, asuma la Presidencia de Honor del partido, es un extremo que "ha pasado a segundo plano".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de presidir su primera Junta Directiva desde que es presidente de la formación, y después de que el pasado mes de octubre, cuando asumió el liderazgo de los 'populares', sugiriera la idea de hacer a Cospedal presidenta de Honor.

Tras perder Cospedal la carrera por el liderazgo del PP nacional y salir a la luz conversaciones entre la ex secretaria general de los 'populares' y el comisario Villarejo con su marido, Ignacio López del Hierro, la decisión unánime del PP se fue postergando hasta decaer finalmente este lunes.

Dolores de Cospedal terminó por abandonar la política y regresar a su profesión como abogada del Estado en el Tribunal Supremo.

Una "nueva era sin renegar del pasado"

"No está en el orden del día y ha pasado a segundo plano. Arrancamos una nueva etapa. No renegamos de nuestro pasado, pero esto no está en el orden del día", ha zanjado Núñez quien ha proclamado que el Partido Popular castellano-manchego estará liderando la oposición "para ser la alternativa de Gobierno en las próximas elecciones autonómicas de 2023", sin importar la mayoría absoluta de los socialistas ni el hecho de que Ciudadanos haya entrado en el Parlamento regional, restando votos por la derecha y el centro del PP regional.

En la Junta Directiva Autonómica del PP de Castilla-La Mancha, Núñez ha insistido en que empiezan una nueva etapa “convencidos de que podemos plantear un Gobierno alternativo dentro de cuatro años"

Paco Núñez hablaba de "ilusión, con compromiso, con la recuperación de los votantes, dando protagonismo a los afiliados, alcaldes, concejales y portavoces”, como viene repitiendo desde que llegase a la Presidencia del partido.



En este sentido, ha insistido en que el PP de Castilla-La Mancha va a continuar dando protagonismo al “municipalismo” porque es una “pieza fundamental” del partido, y además, el PP trabajará intensamente en la recuperación del afiliado.



Además de esto, Núñez ha anunciado que el PP "vuelve a estar en la calle" de la mano de los alcaldes, de los portavoces, diputados nacionales y senadores, retomando con “intensidad” la agenda pública, recorriendo cada rincón de nuestra región y manteniendo reuniones con colectivos y asociaciones.

Paco Núñez, presidente del PP en Castilla-La Mancha Foto: Europa Press

Trabajar para lograr la Alcaldía en Guadalajara, Albacete y Ciudad Real

Con varios ayuntamientos en la región por decidir, además de la Diputación de Guadalajara, el presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que la dirección del partido sigue trabajando en el plano de la negociación para conseguir que Paco Cañizares en Ciudad Real, Antonio Román en Guadalajara y Manuel Serrano en Albacete recaben el apoyo necesario para gobernar estas localidades pese a no ser la fuerza más votada, si bien ha querido dejar claro que su política de pactos pasa por dar prioridad al cumplimiento de los programas electorales.

"Estamos trabajando por conseguir estas alcaldías y una veintena de ayuntamientos", ha recordado Núñez, quien ha dicho sobre las tres capitales de provincia en el aire que en dos de ellas, Guadalajara y Albacete, venían gobernando dos alcaldes del PP que "han sacado un buen resultado"; mientras que en Ciudad Real "hay un aspirante --en alusión a Paco Cañizares-- que ha hecho un trabajo sensacional".

Quedan por delante "quince días largos" en los que se cerrarán acuerdos. "Estamos cerrando negociaciones con discreción. Queremos gobernar, pero para algo, con intención programática, y eso se hace con el programa en la mano", ha insistido.

En esta línea, ha rechazado la teoría de que Ciudadanos pueda facilitar gobiernos del PSOE sólo para que todos los ejecutivos provinciales, regional y nacional sean del mismo color político.

"Eso sería que hay ciudadanos de primera y de segunda. Yo he sido alcalde y no he preguntado a ningún vecino por su carné político cuando me han pedido algo. La teoría de alinearse es lo mismo que reconocer que donde no hay alcalde del PSOE se les va a castigar", ha avisado.