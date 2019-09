Próximo objetivo: que la Mancomunidad de Ribereños tenga voto en la Comisión del Tajo-Segura

El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, va a seguir trabajando junto con el Ministerio para la Transición Ecológica con el objetivo de solventar la situación actual de abastecimiento que sufren de los municipios ribereños de la cabecera del Tajo. Entre los objetivos a conseguir se encuentra que las obras comprometidas por el Estado se “aceleren lo máximo posible” para el acceso al agua en estos pueblos aledaños de los embalses Entrepeñas y Buendía”.

Así lo ha indicado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en su toma de contacto con la recién creada Mancomunidad de Aguas de los Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía y su presidente, Borja Castro. Este organismo ahora tiene representación, aunque sin voto, en la Comisión de Explotación del Trasvase-Segura, el órgano que decide las derivaciones de agua hacia Levante. En el encuentro también ha estado presente Francisco Pérez Torrecilla, representante de la Mancomunidad en la Comisión, y el director de la Agencia del Agua, José Manuel Martín Aparicio.

El consejero ha indicado que espera que estos trabajos de abastecimiento estén finalizados para el año 2021 y, de este modo dejen de verse “las imágenes de abastecimiento a algunos municipios ribereños con cisternas”, algo que “parece poco razonable” en una zona donde “se construyeron embalses que tenían una finalidad y que han acabado convirtiéndose exclusivamente en el suministro de agua para el Levante”.

Desde el Ejecutivo regional se está trabajando, ha explicado, en algunas cuestiones importantes de esta obra como son las expropiaciones que son obligatorias hacer en la zona o la instalación del tendido eléctrico, necesario para que la infraestructura funcione. Cuando la obra esté en marcha, supondrá “el punto y final a los problemas habituales que tienen los ribereños en verano”.

La situación tras las últimas lluvias

En relación a las derivaciones de agua desde los pantanos de cabecera del Tajo al Levante, Martínez Arroyo ha insistido en que Castilla-La Mancha “será solidaria”, como hasta el momento, “cuando se necesite agua para consumo humano”. Sin embargo, ha continuado, “no parece razonable que sigamos trasvasando agua para regadío y menos con las circunstancias actuales en las que las precipitaciones han sido mayores en la cuenca del Segura”. De hecho, ha detallado que se ha pasado de un almacenamiento del 21% en la cuenca del Segura a un 28,5% en apenas unos días; casi 100 hectómetros cúbicos más, lo que significa que hoy “hay más agua almacenada en porcentaje en términos relativos en el Segura que en el Alto Tajo”.

Además, ha recordado que la infraestructura no está actualmente operativa debido a los daños por la gota fía y, por tanto, “no parece lógico que sigamos aprobando trasvases mes tras mes”.

Sobre la presencia de la Mancomunidad en las reuniones de la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura, el consejero se ha comprometido a trabajar con el Ministerio para la Transición Ecológica para que la Mancomunidad no forme parte solo como invitado de la Comisión de Explotación, sino que tenga presencia formal lo que significa que “tenga voz y que también tenga voto, porque en definitiva son usuarios también de esas infraestructuras”.

Durante el encuentro en Toledo, el consejero ha invitado a la Mancomunidad a que forme parte de la Mesa Regional del agua “que vamos a construir en breve y en la cual vamos a contar con todas las fuerzas políticas también de la región”. El objetivo, ha dicho,“es llegar a un acuerdo sobre un pacto regional sobre el agua” apoyado en el documento en el que el Ejecutivo trabajó en la legislatura pasada “y que ya vimos en su momento con la Asociación de Municipios Ribereños.

Reunión del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural con la Mancomunidad de Aguas de los Municipios Ribereños JCCM

Por su parte, en declaraciones a eldiarioclm.es, Borja Castro ha celebrado esta primera toma de contacto y el hecho de que se hayan planificado los siguientes pasos a dar para garantizar el abastecimiento de los pueblos de la cabecera del Tajo. Pero sobre todo, ha aplaudido que el Gobierno de Castilla-La Mancha vaya a “presionar” al Ejecutivo central para que la Mancomunidad tenga voto, además de voz, en la Comisión del Trasvase.

Considera el presidente de este organismo que las últimas lluvias han puesto de manifiesto la insostenibilidad de esta infraestructura. “No se está garantizando que el agua trasvasada del Tajo esté llegando donde tiene que llegar, las tuberías no soportan más agua con las lluvias pasadas, mientras que los embalses de la cabecera del Tajo siguen secándose y están ya cerca del límite de los 400 hectómetros cúbicos por debajo de los cuales no se puede trasvasar”. Es más, ha recordado que el Memorándum del Tajo que permite estas transferencias de agua no contempla ninguna medida “reversible”. “El trasvase sigue y sigue aunque esté un mes entero lloviendo sobre Murcia”.

Castro ha adelantado también algunas de las acciones que va a llevar a cabo tanto la Mancomunidad de Aguas como la Asociación de Municipios Ribereños, entre ellas una reunión el próximo 6 de octubre con agricultores y regantes de Murcia que quieren denunciar regadíos ilegales y “la pérdida de agua del trasvase”; la activación del Plan de Desarrollo para el abastecimiento de los pueblos ribereños con la puesta en marcha de las medidas revisadas con el consejero; y un encuentro con la Diputación de Cuenca para recabar su apoyo, que ya han obtenido de la Diputación de Guadalajara.

“Ni la Asociación ni la Mancomunidad se van a oponer nunca al abastecimiento del consumo humano. Nadie tiene derecho a decidir quién tiene que beber agua o no. Pero lo que se debe negar es que, habiendo recursos hídricos para llevar adelante la explotación agraria, se haga con el agua de una región seca a otra región seca. Y más en situaciones excepcionales como la actual tras las lluvias”, ha concluido.