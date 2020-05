“La Sanidad se defiende con acciones”. Es uno de los lemas que han inspirado la puesta en marcha de la iniciativa ‘Aplausos por la Sanidad’ que ha surgido en pleno estado de alarma.

Quiere servir como plataforma para trasladar a la sociedad española que, una vez que los aplausos a los sanitarios amainan y se camina hacia la ‘nueva normalidad’, toca trabajar por una sanidad pública, democrática, universal y de calidad. Y para eso, se necesita el apoyo de la ciudadanía.

Lorenzo Ramos es uno de los promotores de la iniciativa. Trabaja en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) en Ciudad Real como informático y forma parte de la sección sindical Solidaridad Obrera.

“Un compañero de Guadalajara y yo comentamos la espontaneidad de los aplausos a los sanitarios por parte de la gente que, en muchos casos desconoce la realidad de los problemas estructurales del sistema sanitario”, explica.

La idea ha dado el salto a otras comunidades autónomas y ya cuenta con apoyos en Madrid, Catalunya y Aragón. “Todos nos preguntamos si el caos por el coronavirus tiene que ver con la larga temporada de privatizaciones y precarización que llevamos desde el año 1995” y esa pregunta la quieren trasladar a todos los colectivos sanitarios y también a la ciudadanía.

Se trata de “tejer” una red amplia en todo el país a través de la que se pueda “dar voz” a todos los colectivos sanitarios y a ciudadanos “preocupados por la sanidad pública” a través de un “escenario común” en la web aplausosporlasanidad.es. “Queremos que sirva para que la gente se informe, reflexione y al final termine movilizándose junto a los colectivos sanitarios”, explica Ramos.

En la web se da la opción de participar a través de un formulario abierto a todos y todas. “Hay un equipo de personas. Somos trabajadoras sanitarias, militantes de movimientos sociales, ciudadanía consciente y combativa”, explican en la web.

“Queremos convertirnos en un ágora pública para debatir sobre la Sanidad que queremos”, aseguran sus promotores, pero mientras se configura la red, en la web se ofrece información y artículos divulgativos. “Los jóvenes no hacen un uso intensivo de la Sanidad. Los mayores sí. Ahora es cuando la gente se ha empezado a dar cuenta. A todos ellos queremos darles información veraz y que participen con sus ideas”, a través de esta iniciativa.

Al sistema sanitario la emergencia le pilló “en pañales”

En su opinión, si algo ha ocurrido en esta crisis es que “la pandemia ha dejado al descubierto las costuras del sistema sanitario”.

“La sanidad pública española tiene, sobre todo, tres problemas gordos: la privatización, la precarización de los empleados públicos, en particular los temporales, con plantillas estructurales que no se terminan de cubrir y por último la falta de recursos para la investigación o la calidad asistencial. Es decir, para los pluses, para todo aquello a lo que no están obligados por ley”.

Una imagen que ilustra el proyecto 'Aplausos por la Sanidad' aplausosporlasanidad.es

Por eso asegura que a esta situación de emergencia se ha llegado “en pañales” y ha sido necesario “improvisar”: reducción de camas, presupuestos mermados año tras año para compra de materiales, centros ambulatorios pequeños empobrecidos en la España vaciada… Son problemas que arrastra la sanidad pública “y cuando nos llega una situación como esta, como no estábamos guardando dinero para esto, sino restarle a la hucha, te falta de todo”, denuncia Ramos.

A eso suma críticas por la falta de un sistema común de compra y de fabricación de material sanitario en el seno de la Unión Europea. “Eso hubiera sido lo más precavido. ¿Por qué no existe? Porque la privatización y las normas de mercado lo impiden. Hemos tenido que estar compitiendo entre países hermanos. Vergonzoso”.