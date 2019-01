Rebajas de enero: miles de nuevos contratos nuevos, pero "totalmente" temporales

La campaña de rebajas de invierno generará este año entre 4.300 y 6.800 contratos nuevos, según las estimaciones de las empresas de recursos humanos Adecco y Randstad. Lo habitual, explican desde la primera firma, será que se creen más puestos en trabajo en los sectores de la alta perfumería, cosmética, electrónica, juguetería, alimentación, distribución, retail, imagen, sonido, logística, transporte, hostelería y restauración.

En cuanto al número de contratos, estos se aglutinarán en las áreas de atención al cliente y fuerza de ventas, explican desde Adecco, en concreto con la búsqueda del perfil comercial, azafatas de imagen, teleoperadores o dependientes. Las previsiones de la empresa señalan que todas las comunidades autónomas mejorarán sus cifras respecto a la campaña de este año, pero especialmente lo hará en Cataluña, Madrid y Castilla y León.

Por su parte, desde Randstad señalan que se crearán contratos en los sectores del comercio y también de la logística, con la cifra "más elevada de toda la serie histórica". La estimación de la empresa es de 6.850 contratos, durante los meses de enero y febrero, un 8,3% de lo que se registró este año y "casi el triple" de la registrada en el 2006. De este modo, sitúan el 2019 como el sexto año de crecimiento consecutivo en número de contrataciones.

La firma de recursos humanos también destaca que la región crece por encima de la media nacional, que sitúan en un crecimiento del 7,5%. En el caso del resto de las provincias castellano manchegas, Guadalajara (9,2%) y Albacete (9,1%) son las que registran los mayores incrementos, seguidas de Toledo (6,8%) y Ciudad Real (6,5%).

"Totalmente" temporal

Desde Comisiones Obreras, sin embargo, recalcan que toda la contratación que se realiza en las rebajas es "totalmente" temporal. Así lo explica la secretaria regional de Empleo y Políticas Sociales del sindicato, María Ángeles Castellanos, que recuerda que este tipo de contratos siempre tiene un "impacto muy importante" en el mes de enero. Ya en 2019, el porcentaje de contratos temporales firmados llegó al 94%, asegura.

Por otra parte, no sólo es que sean temporales, sino que su duración es muy reducida. "En torno a un 28% de los mismos son de 27 días o menos", asegura Castellanos. "Pueden ser muchos contratos, pero no resuelve vitalmente nada para las personas que los logran", critica la sindicalista. En 2018, explica, se realizó un total de 63.000 contrataciones temporales. Por eso, desde el sindicato abogan por aprovechar la situación "estratégica" de la región, en especial en cuanto al sector de la logística, y lograr que esta riqueza "se transforme en empleo de calidad, no sólo precario".