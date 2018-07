Rechazo de la oposición al Pacto del Agua propuesto por la Junta: "Panfleto" y "unilateral"

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido en sede parlamentaria a los grupos políticos de PSOE, Podemos y PP que den su "respaldo" al Pacto por el Agua impulsado por su departamento; documento que el diputado de Podemos David Llorente ha tachado de "unilateral" y ante el que la parlamentaria del PP Lola Merino se ha pronunciado asegurando que es "una tomadura de pelo y un panfleto".

Ha sido en la Comisión parlamentaria de Medio Ambiente y Agua donde el consejero ha aprovechado su comparecencia para reclamar este apoyo a un texto que, a su juicio, "responde a los intereses" de Castilla-La Mancha. En este punto ha explicado que en una primera fase de elaboración se ha negociado con la sociedad civil y el medio agrario, y es ahora cuando se trabajará con las fuerzas políticas.

Esta invitación ha sido respondida en primer lugar por el diputado de Podemos David Llorente, quien tras calificar de "torpe" el documento inicial, se ha mostrado confiado en que se trate solamente de "un borrador", ya que "nadie entendería que fuera definitivo sin haber hablado con las fuerzas políticas".

"Dice usted que se ha dialogado con la sociedad civil, pero no sé si con amplitud, ya que las asociaciones ecologistas no están muy contentas porque los criterios ecológicos están muy abajo", ha indicado. Así, entiende que, de momento, es un "documento unilateral", por lo que espera poder "aportar y contribuir" para conformar un texto "consensuado" que no sea "planteado como un chantaje".

El PP considera que es una "tomadura de pelo"

La diputada del PP Lola Merino, por su parte, ha considerado que este acuerdo es una tomadura de pelo que nadie conoce y en el que nadie ha participado". "Qué casualidad que siempre que llega un proceso electoral inician la guerra del agua. A ustedes les da lo mismo el desarrollo, la riqueza, la cuenca cedente y los municipios ribereños", ha lamentado. Así, ha afeado el argumento de la Consejería al decir que "la sociedad unida" ha alcanzado este acuerdo, cuando "es mentira". "Es humo. Un panfleto".

El PSOE recuerda la participación de los colectivos sociales

El diputado del PSOE Emilio Sáez ha respondido a las críticas recordando que se ha pactado con hasta 23 entidades sociales distintas, justificando que un acuerdo social de este tipo debe iniciarse con este tejido asociativo antes que con los partidos políticos.

"El agua no tiene color político y no debería seguir teniéndolo. La apuesta del Gobierno en este pacto es clara", ha defendido.