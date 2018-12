Reclaman una estrategia estatal de desarrollo inclusivo para personas con discapacidad del mundo rural

Castilla-La Mancha Activa, la confederación regional conformada por entidades de ámbito provincial y regional, reclama en el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, una estrategia nacional de desarrollo inclusivo para las personas con discapacidad que viven en el mundo rural. Esta reivindicación se basa en las conclusiones obtenidas del proyecto de ‘Dinamización Asociativa’ que actualmente la entidad regional se encuentra desarrollando en las cinco provincias de la comunicad autónoma gracias a la financiación de Fundación ONCE y la Diputación Provincial de Ciudad Real.

Según explica, gracias al mismo, se han realizado alrededor de 250 intervenciones en diferentes municipios de Castilla-La Mancha para que el movimiento asociativo pueda dinamizar sinergias, defender sus diferentes identidades, y reivindicar unos derechos que se basen en la visibilidad, el afianzamiento y la mejora de las condiciones de vida del colectivo de personas con discapacidad.

A este respecto, Castilla-La Mancha Activa hace un llamamiento bajo el lema “Un segundo basta para poder normalizar” para compartir con la sociedad el trabajo que, a diario, entidad y asociaciones de ámbito local, provincial y comarcal, realizan para avanzar en la construcción de la sociedad inclusiva promoviendo los derechos y la participación social de las personas con discapacidad.

Considera que en pleno siglo XXI es necesario ir “más allá de los estereotipos” que existen sobre la discapacidad. “El objetivo es descubrir a las personas como protagonistas de sus propias vidas, porque cuando enriquecemos la información sobre cualquier colectivo social, descubrimos a las personas con nombres y apellidos, y desmontamos los estereotipos que unidos a los prejuicios dan lugar a actitudes discriminatorias y a la exclusión”, agrega.

Una vida social sin obstáculos

Con ello, este colectivo se hace eco de la reivindicación de Naciones Unidas y demanda una sociedad incluyente, ya que está demostrado que, una vez eliminados los obstáculos a la integración de las personas con discapacidad, “estas pueden participar activa y productivamente en la vida social y económica de sus comunidades”. “Por ello es necesario eliminar las barreras de la asimilación de las personas con diversidad funcional a la sociedad”.

También con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, CLM Inclusiva y la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) han puesto a disposición de los medios de comunicación su manual de ”Lenguaje Inclusivo” en el que pueden encontrar una serie de pautas para el uso de un lenguaje correcto, respetuoso y consensuado para referirse a las personas con discapacidad física y orgánica y comunicar de manera no sexista.

Este manual, elaborado en colaboración con el movimiento asociativo de COCEMFE, entre ellas CLM Inclusiva, pretende resolver las dudas que puedan surgir a la hora de hablar sobre las personas con discapacidad y facilitar a los medios de comunicación la proyección de una imagen realista y normalizadora de este grupo social.

“El lenguaje no es neutral”, argumenta el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, quien hace hincapié en que “el uso y la intencionalidad que se le dé pueden modificar el significado de muchas palabras”. “Con el lenguaje se puede integrar o marginar, evolucionar, tener un enfoque transformador y visibilizar nuestros valores”, añade.

Fuera "palabras anticuadas, inexactas o inapropiadas"

En este sentido, Queiruga detalla que “palabras anticuadas, inexactas o inapropiadas pueden servir para perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a personas o grupos” mientras que “palabras con significados imprecisos y/o abstractos pueden invisibilizar a las personas con discapacidad, difuminándolas con términos que persiguen obviar o negar la diferencia, pretendiendo una homogeneización de toda la sociedad”.

Por ello, CLM Inclusiva y COCEMFE defienden que el término más adecuado para referirse a este grupo social es “personas con discapacidad”, y no “discapacitada”. Tal y como recoge el documento, “ante todo somos personas, y no queremos que se nos etiquete, puesto que nuestra discapacidad es una característica más de todas las que tenemos, no lo único por lo que se nos debe reconocer”. Además, este término es por el que se reconocen los derechos a las personas con discapacidad en el marco legislativo internacional y español.

Asimismo, desde el movimiento asociativo de la discapacidad física y orgánica se recomienda a los medios de comunicación que cuenten con personas con discapacidad en todo tipo de programas y contenidos en igualdad de condiciones, remarcando la importancia de “avanzar en normalización y que no siempre sea la propia discapacidad la protagonista de los mismos, sino el resto de características, rasgos, personalidad, como ocurre con cualquier persona”.

Por último, CLM Inclusiva y COCEMFE consideran necesario huir del sensacionalismo, dar más visibilidad a la discapacidad orgánica y abordar las discapacidades desde un punto de vista optimista e inclusivo, mostrando las soluciones y los apoyos que permiten la plena participación en todos los ámbitos de la vida.